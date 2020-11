Melhor conectividade vai impulsionar projetos de bioeconomia, no AM

Biocosméticos e fitoterápicos elaborados com insumos da Amazônia são alguns produtos que podem ser desenvolvidos | Foto: Maurílio Rodrigues/Secom

Manaus - Durante agenda em Brasília, na quarta-feira (11/11), o governador Wilson Lima destacou que os programas do Governo Federal para ampliar o acesso à internet na região Norte (Amazônia Conectada e Norte Conectado) também serão fundamentais para estimular a economia do Amazonas, principalmente no interior.

Nas reuniões que teve com o vice-presidente Hamilton Mourão e com os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o governador ressaltou que o Parque Científico e Tecnológico (PCT) do Alto Solimões, projeto em desenvolvimento pelo Governo do Amazonas, será um dos beneficiados com a melhoria de conectividade na região.

O PCT do Alto Solimões é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para fomentar cadeias produtivas que façam uso sustentável da biodiversidade. Biocosméticos e fitoterápicos elaborados com insumos da Amazônia são alguns produtos de alto valor agregado que podem ser desenvolvidos e comercializados no sudoeste do Amazonas.

“Viemos tratar aqui da criação de um parque tecnológico no Solimões, no Vale do Javari, aproveitando a expertise que nós temos, os doutores e mestres que temos no estado do Amazonas, em parceria com algumas instituições, para que a gente tenha as condições necessárias de fomentar essas cadeias produtivas, como a do açaí, do pirarucu e do cupuaçu, que são prioridades para o Ministério de Ciência e Tecnologia”, afirmou o governador.

“Aqui no ministério temos uma série de programas voltados para o desenvolvimento sustentável, que vamos integrar nesse esforço com o Governo do Estado e outros ministérios, assim como a possibilidade de desenvolvimento de ciência dentro da Amazônia, para o conhecimento da biodiversidade e transformação dessa biodiversidade em recursos”, pontuou o ministro Marcos Pontes.

Projeto

O PCT irá funcionar de forma descentralizada na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) de Benjamin Constant; na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) de Tabatinga; e no Instituto Federal do Amazonas (Ifam) de Tabatinga. O projeto já captou cerca de R$ 7 milhões em recursos federais para a sua implantação.

“Esse recurso veio em decorrência do esforço do Governo do Estado na captação. Em março, levamos uma missão de técnicos do Governo Federal para o Alto Solimões para mostrar a importância desse investimento. Essa é uma das iniciativas de longo prazo que temos para diversificar nossa matriz econômica”, acrescentou a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Tatiana Schor.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Bioeconomia foi tema-chave em encontro estratégico na Suframa

Bioeconomia: alternativa para gerar renda sem destruir a floresta