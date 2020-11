Setor de serviços avança 5,4% no Amazonas

No acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 1,3% no volume de serviços do estado | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Manaus – O setor de serviços do Amazonas cresceu 5,4% na passagem de agosto para setembro, o quinto resultado positivo consecutivo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ganho acumulado em setembro fez com que, na comparação com o mesmo mês de 2019, o índice de serviços crescesse 8,4%, no estado. A primeira taxa positiva nesta comparação, desde o início da pandemia.

Contudo, no acumulado do ano (janeiro a setembro), o índice está negativo (0,6) em relação ao ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 1,3% no volume de serviços do estado, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Variação percentual

Essa variação percentual, que compara o volume de serviços do mês atual com o mês anterior, de 5,4%, obtida em setembro, foi a 7ª maior variação positiva entre as demais unidades da federação. Os piores desempenhos foram observados no Rio de Janeiro, com 0,5%, Tocantins, com 0,0%, e Rondônia, com 0,4%. E os melhores; no Piauí, com 11,9%, Mato Grosso do Sul, com 9,1%, e Roraima, com 8,4%.

Já a variação percentual acumulado no ano, que compara o volume de serviços do período atual (jan. a set.) com o mesmo período de 2019, de 0,6%, inseriu o setor de serviços amazonense na segunda posição entre as demais unidades da federação. Ou seja, apesar do resultado negativo do estado, as demais UFs acumularam maiores perdas do que o Amazonas durante o ano, na comparação com o ano anterior.

Os piores desempenhos foram os do Alagoas, com 19,4%, Bahia, com 18,4%, e Rio Grande do Norte, com 17,0%. E os melhores desempenhos, os do Rondônia, com 3,4%, Amazonas, com 0,6% e Mato Grosso, com 1,0%, mesmo com os índices negativos.

Receita nominal

Em setembro, a receita nominal aumentou 9,4%, frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês de 2019, o setor de serviços no Amazonas cresceu 5,2%, frente a agosto. No acumulado do ano, o setor recuou 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos doze meses, o indicador aumentou 2,9% Lembrando que no cálculo da receita nominal, não são levados em conta a inflação dos períodos.

*Com informações do IBGE

