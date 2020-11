Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas acontece em novembro

O evento ocorrerá no formato de webnário e será transmitido pelo canal da Sedecti no YouTube | Foto: Divulgação

Manaus - Aliar tecnologias inovadoras ao desenvolvimento de economias sustentáveis, ao monitoramento e conservação dos recursos naturais e à melhoria do acesso à internet em áreas remotas será o foco central da Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas, promovida pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), nos próximos dias 19, 24 e 26, inteiramente on-line.



O evento ocorrerá no formato de webnário e será transmitido pelo canal da Sedecti no YouTube (@sedectiamazonas), em comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano tem como tema “Inteligência Artificial: A nova fronteira da Ciência brasileira”.

Segundo a secretária executiva de Ciência e Tecnologia, Tatiana Schor, a meta com a realização do evento é possibilitar à sociedade, especialmente aos amazonenses, um contato com cientistas e empreendedores.

“Esperamos que todos, por meio da tecnologia, busquem alcançar novos patamares no desenvolvimento de uma economia sustentável, na proteção dos recursos naturais, e na interiorização e disseminação do acesso à informação na Amazônia”, resumiu a secretária.

Para Tatiana Schor, o bioma amazônico tem um potencial gigantesco para desenvolver uma economia que respeite a floresta, seu povo e sua cultura. “Ao utilizar a tecnologia com esse foco em mente, é possível potencializar as frentes de pesquisa e desenvolvimento, melhorar a renda e a qualidade de vida das pessoas, além de facilitar o acesso à informação nos territórios mais remotos – um direito de todo cidadão brasileiro”, destaca a secretária.

Tatiana Schor lembra ainda que a Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas tem um papel muito importante quanto à difusão da Ciência e de projetos que vão ao encontro dos interesses da população amazonense, uma vez que coloca em pauta o uso da inovação tecnológica no desenvolvimento sustentável da região sem deixar de lado a justiça socioambiental.

Programação

A abertura do evento acontecerá nesta quinta-feira (19/11) e contará com a participação de cientistas e empreendedores de instituições renomadas, com forte atuação na Amazônia.

O evento contará com três painéis com duração de uma hora, das 16h às 17h, conforme a programação abaixo:

Quinta, dia 19

Bioeconomia Digital: O papel da tecnologia no desenvolvimento de uma economia sustentável para o Amazonas

Palestrantes: Carlos Gabriel Koury (Idesam), Marcos Da-Ré (Fundação Certi), Vânia Thaumaturgo (Instituto Eldorado)/Associação do Polo Digital de Manaus (APDM)

Moderadora: Tatiana Schor (Secti/Sedecti)

Dia 24/11

Monitoramento Ambiental: Tecnologias inovadoras aplicadas à conservação da Amazônia

Palestrantes: Gina Leite (Wildlife Conservation Society – WCS), Sabrina Garcia (Programa AmazonFACE), Juliana Schietti (Universidade Federal do Amazonas – Ufam)

Moderador: Jonas Gonçalves (Secti/Sedecti)

Dia 26/11

Conectividade Digital: Inovações tecnológicas como alternativas para potencializar o alcance da internet em regiões remotas do Amazonas

Palestrantes: José Reginaldo Hughes Carvalho (Instituto de Computação (IComp/Ufam), Luciano Leonel Mendes (Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), Adriano Vieira (Ozônio Telecomunicações)

Moderador: Leonardo Silva (Secti/Sedecti)

Transmissão

Canal da Sedecti Amazonas no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UCbdTPjGAHzKBG9cMoxx1X-Q

