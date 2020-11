Prefeitura oferece negociação de dívidas para taxistas e mototaxistas

| Foto: Divulgação

Manaus – A Prefeitura de Manaus está oferecendo a oportunidade aos permissionários do transporte individual, para modais táxi e mototáxi com descontos de até 100%. A negociação é realizada na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) até o dia 30 de dezembro, com distribuição de senhas por ordem de chegada, no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, obedecendo às recomendações sanitárias de combate à pandemia do novo coronavírus.

“As condições para se regularizar junto à prefeitura são muito acessíveis. Taxistas e mototaxistas devem aproveitar a oportunidade e contribuir para um desejo do prefeito Arthur Virgílio Neto, de ver o sistema de transporte de passageiros organizado e com os permissionários legalizados”, enfatizou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

Os débitos de taxistas e mototaxistas referem-se às taxas municipais de vistoria e licenciamento anual dos serviços de transporte individual com débitos em aberto. A prefeitura ressalta que os permissionários em débito poderão ter a concessão cassada.

Descontos

Os permissionários podem realizar a quitação dos débitos, seguindo o regulamento do Refis Municipal, que concede desconto de até 100% dos juros e multas aplicadas, desde que o pagamento do débito seja realizado em cota única. O IMMU também oferece condições de parcelamento das dívidas.

Os interessados devem se dirigir à Divisão de Transporte Comercial, na sede do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, Cachoeirinha, zona Sul. O atendimento ao público é realizado por meio de senhas e no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

