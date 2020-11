Teve a carteira assinada em 2019? Saque do novo PIS é liberado

Veja se você tem direito a receber | Foto: Bruna Oliveira

Foi liberado neste terça-feira (19) o saque do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou de carteira assinada em 2019 e nascidos no mês de novembro. O valor pago é de até R$ 1.045.

Os funcionários com o número de inscrição no Pasep de final 4 também recebem o benefício.

Para saber se tem direito a receber basta acessar o aplicativo Caixa Trabalhador , no site da Caixa Econômica Federal e pelo atendimento Caixa: 0800 726 0207.

Para sacar, basta usar o Cartão Cidadão nos terminais de saque da Caixa Econômica. Caso não tenha, basta ir a uma casa lotérica com número do PIS e documento de identificação com foto.

