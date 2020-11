Caixa paga parcelas de R$ 300 para novo grupo hoje; veja as datas

| Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 18 de novembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza o pagamento de uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, a depender de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de novembro que não estão inscritos no Bolsa Família.

A Caixa realiza ciclos de pagamentos em que os trabalhadores (com exceção do Bolsa Família) recebem ao menos uma parcela, independente de qual seja. A cada ciclo há dois calendários, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário.

O valor depositado nesta segunda-feira ficará disponível, até então, somente para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências desse grupo serão liberados a partir do dia 05 de dezembro de 2021.

Os trabalhadores que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril deverá chegar agora à sétima parcela, ou seja, a segunda do auxílio extensão, ou auxílio residual. Os beneficiários que receberam em maio alcançará a sexta parcela (primeira da extensão). Isso significa que o valor será de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família).

Calendário do Auxílio Emergencial em novembro





Ciclo 4 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

