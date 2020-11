Semana Global de Empreendedorismo oferece dezenas de atividades no AM

O evento será totalmente online e gratuito, mas o interessado ou interessada deve fazer a inscrição antecipada | Foto: Sebrae/Divulgação

Manaus - Com exposição virtual de produtos e serviços, além de dezenas de atividades, tais como palestras, cursos e muito network, o Sebrae no Amazonas realiza, de 25 a 27 deste mês de novembro, a Semana Global de Empreendedorismo 2020, cujo objetivo é capacitar, conectar e inspirar empreendedores para gerarem negócios inovadores, estimulando a retomada do crescimento econômico regional.



O evento será totalmente online e gratuito, mas o interessado ou interessada deve fazer a inscrição antecipada no endereço semanaglobalamazonas.com.br Informações 0800 570 0800.

Para a diretora superintendente do Sebrae/AM, Lamisse Cavalcanti, a Semana Global de Empreendedorismo é uma boa oportunidade para os donos de pequenos negócios investirem em conhecimento e buscar novas ideias e soluções para ampliar suas vendas, sobretudo tendo em vista o mês de dezembro, durante o qual o comércio de produtos e serviços é aquecido pelas compras natalinas e de festas de final de ano.

“Muitas vezes é durante uma palestra ou um curso que surgem as grandes ideias de negócios. Um bom empreendedor está sempre atento às oportunidades de mercado, e esse evento que vamos realizar é uma dessas oportunidades”, ressalta a diretora.

O analista técnico do Sebrae/AM, Ricardo Sampaio, reforça que a edição deste ano da Semana Global vai trazer como palestrantes grandes nomes nacionais de iniciativa empreendedora, como por exemplo a consultora Camila Farani – melhor Investidora Anjo no Startup Awards 2016, consultora renomada em investimentos e analista do Programa Shark Tank Brasil. Outro destaque é Davi Braga, reconhecido no "Prêmio Jovem Brasileiro" como “Jovem do ano” e pelo Portal Hypeness como “Um dos 10 jovens mais inovadores do país”, que com apenas 18 anos, já fatura mais de R$ 600 mil por ano.

Sampaio informa, ainda, que este ano, com a intenção de promover o empreendedorismo feminino, o primeiro dia do evento será totalmente dedicado ao papel da mulher na econômica brasileira, e exposição dos excelentes resultados obtidos com a inclusão social feminina e a diversidade cultural.

