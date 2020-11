MB Consultoria oferece cursos 100% online com foco em empregabilidade

O MBES também está disponível em aplicativo e pode ser baixado no próprio site | Foto: Divulgação

Manaus - A MB Consultoria, empresa especialista em gestão empresarial, passa a oferecer cursos para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. O MBES, uma plataforma de cursos de capacitação online com foco na empregabilidade, foi lançado nesta quarta-feira (18).

Para se inscrever e ter acesso a plataforma basta acessar o site mbesonline.com. O MBES também está disponível em aplicativo e pode ser baixado no próprio site.

De acordo com o CEO da companhia, Marx Gabriel, os cursos ofertados foram trabalhados em cima das demandas das empresas. De linguagem simples e fácil acesso, os cursos terão valores acessíveis.

“Temos uma trajetória de 25 anos em consultoria empresarial com atendimento a mais 500 empresas, entre elas grandes grupos regionais. A MB Consultoria passa a usar sua expertise com essas empresas para treinar e capacitar o público que busca uma oportunidade de trabalho”, explica Marx.

Para a semana de lançamento a empresa disponibiliza um curso gratuito. Para ter acesso ao curso “Liderança: as Boas Práticas e Descobertas do Líder” basta entrar no site e se cadastrar.

“Proporcionar às pessoas oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal está nosso DNA. E o digital tem se mostrado a melhor ferramenta. Por isso, estamos focando esforços para criar uma plataforma que atenda a demanda de um público que busca se reinventar profissionalmente e que anseia qualificação para ter acesso ao mercado de trabalho”, ressalta o CEO.

Startup e micro e pequenas empresas

A empresa também passa a oferecer cursos de prateleira e personalizados para empresas. Além disso, startup, micro e pequenas empresas e profissionais autônomos também podem ter acesso aos serviços.

Os novos serviços contam com material 100% personalizado com exercícios, aulas que podem ser assistidas em qualquer hora e lugar, além do suporte de consultores e certificação. “Para a pessoa jurídica a plataforma garante o acompanhamento dos participantes. Não é apenas um curso que fica disponível. Tem níveis de crescimento e acompanhamento. A garantia para a empresa de que o funcionário está tendo rendimento”, destaca Marx Gabriel.

