Confira 24 vagas de emprego divulgadas pelo Sine/AM para esta quinta

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 24 vagas de emprego para esta quinta-feira (19/11). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e a noite, ter liderança e gostar de trabalhar em equipe, currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CATEGORIA D

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Realizar entrega dos produtos, seguindo a rota predeterminada pela empresa, CNH cat. D. Currículo atualizado.

05 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para trabalhar em turno, saiba trabalhar em equipe, bom relacionamento interpessoal, proativo, comprometimento. Currículo atualizado.

15 VAGAS: OPERADOR DE LINHA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com boa comunicação, ter habilidade para trabalhar em equipe, ser proativo, currículo atualizado.

