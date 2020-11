Conselho Superior do Cieam realiza planejamento para o ano de 2021

Também foram apresentados os resultados das ações da entidade durante o ano | Foto: Divulgação

Manaus - O Conselho Superior do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) reuniu-se nesta quarta-feira, 18, para a realização da 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR, a última do calendário deste ano de 2020.

Com a presença dos Membros Efetivos do Conselho Superior, foram apresentados os resultados das ações da entidade durante o ano, o relatório da Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus (PIM), através da qual famílias em situação de risco em Manaus e Região Metropolitana receberam doações de alimentos das empresas do PIM e as instituições de saúde atendidas com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Também na pauta desta 88ª reunião foram apresentadas pelo presidente do Conselho, empresário Luiz Augusto Barreto Rocha, as metas e resultados da área de Comunicação da entidade, resultados das interlocuções com a classe política, como o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas, participação de membros da bancada amazonense em Brasília nas reuniões do Conselho do Cieam e a criação de uma agenda permanente com a bancada federal para tratar da Reforma Tributária e proposta de agenda propositiva para 2021.

Por sua vez, o Consultor FIEAM/ CIEAM, Saleh Hamdeh levantou os destaques deste ano como a participação da indústria amazonense no Conselho de Assuntos Legislativos - CAL-CNI, discussões de propostas para PPBs e o Decreto de regulamentação da Lei de Informática.

"Este tem sido um ano de muitas dificuldades para o mundo inteiro e, por conseguinte, de desafios ainda maiores para nosso Estado. Em meio à pandemia, conseguimos constituir o 'Grupo Comitê Indústria ZFM Covid-19', que realizou vinte reuniões semanais, onde especialistas de renome nacional apresentaram soluções para a crise", avaliou o presidente do Conselho Superior do Cieam.

Segundo ele, esse trabalho culminou com a participação do vice-presidente do Brasil e presidente do Conselho da Amazônia, general Hamilton Mourão, que recebeu propostas para a ampliação da atividade econômica na região, medidas estas que colaboram para o desenvolvimento do país, expressas no documento 'Desenvolvimento Sustentável da Amazônia: diversificação produtiva e promoção da Bioeconomia a partir da Zona Franca de Manaus'. "Em 2021 continuaremos trabalhando e fazendo da união nossa força, para termos uma indústria forte e inovadora", completou.

Reforma Tributária

Sobre a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, o professor Márcio Holland (FGV EESP) apresentou resumo das ações realizadas em 2020, entre estas, a criação do GT-Pós pandemia, voltado para a realização de estudos e propostas sobre medidas para incentivar a bioeconomia a partir do Polo Industrial de Manaus, além de sugerir uma agenda de ações propositivas para o próximo ano.

