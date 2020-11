Veja o horário de funcionamento do comércio neste feriado, em Manaus

A Fecomércio informa os horários | Foto: Reprodução

Manaus - Nesta sexta-feira (20) é comemorado o Dia da Consciência Negra. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio AM) informa os horários de funcionamento do comércio em Manaus, no feriado.

Conforme a Fecomércio, os Shoppings e o comércio da região Central da cidade e dos bairros vão funcionar em horário diferenciado. Os supermercados funcionarão em horário normal.

Confira os horários de funcionamento:

Comércio da Região Central: 9h às 13h (horário sugerido);

Supermercados: Manterão os horários normais;

Shoppings:

Amazonas – Lojas e Praça de alimentação – 10h às 22h;

Grande Circular – Lojas – 10h às 22h – Praça de alimentação – 12h às 22h.

Manauara – Lojas – 14h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 9h às 21h

Ponta Negra – Lojas e Praça de alimentação – 10h às 22h;

UAI São José – Lojas, áreas de lazer e Praça de alimentação – 10h às 20h;

Sumaúma – Lojas e Praça de alimentação – 10h às 21h;

ViaNorte – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h

*Com informações da assessoria

