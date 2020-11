Amazonas disponibiliza crédito para mulheres empreendedoras. Veja como

Por meio do Crédito Solidário, a ação oferece linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho na capital amazonense para mulheres empreendedoras | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Governo do Amazonas promove atendimento para mulheres empreendedoras nesta quinta-feira (26/11) e sexta-feira (27/11), em Manaus. A ação conta com aporte de recursos de R$ 200 mil para empréstimo, por meio do programa Crédito Solidário e acontece das 9h às 16h, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova, zona norte.

Por meio do Crédito Solidário, a ação oferece linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho na capital amazonense para mulheres empreendedoras. O valor disponível para cada cadastrada aprovada varia de R$ 500,00 a R$ 2 mil.

Público-Alvo

O público-alvo da ação são mulheres que realizam trabalhos informais para a geração de renda familiar. Aí se incluem atividades produtivas ligadas à prestação de serviços, como serviços estéticos, vendas de lanches, confecções, artesanato, entre outras.

Documentação

Os documentos necessários para o cadastro são RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência atualizado no nome do solicitante e com CEP (água/luz/ netfone/IPTU, original e cópia) ou, caso more alugado, contrato ou declaração de aluguel assinada e com cópia do RG e CPF do proprietário; e comprovante do estado civil (original e cópia), com cópia de RG e CPF do companheiro.

Além da documentação, é necessário que o proponente não possua CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, em lojas ou protesto em cartório, com exceção das dívidas em lojas com crediário próprio, até o limite máximo de R$ 1 mil.

Aposentados e beneficiários de auxílio-doença também não podem ter acesso ao programa.

Crédito Solidário

O programa do Governo do Estado disponibiliza crédito com o objetivo de promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subdesempregadas, buscando oferecer uma alternativa de crédito.

A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para micro e pequenos empreendedores, permitindo a eles impulsionar seus negócios.

Parceria

O programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.

