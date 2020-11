"Cartório em Números" aponta dados vitais sobre cidadãos brasileiros

Os Cartórios do Brasil geram dados desagregados de impacto social e econômico em todas as regiões do país | Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom

Manaus - Na data em que se comemora o Dia Nacional do Notário e do Registrador (18 de novembro), a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) lança o Relatório Cartório em Números, apresentando informações detalhadas da atuação do setor no combate à lavagem de dinheiro, arrecadação fiscal, recuperação de crédito e estatísticas de negócios e cidadania da população brasileira

Os 13.440 Cartórios distribuídos pelos 5.570 municípios do país são responsáveis pelos atos vitais do cidadão brasileiro: do nascimento ao óbito, da união estável ao casamento, da compra de uma casa ao registro de uma empresa, do testamento ao reconhecimento de paternidade, da recuperação de dívidas à fiscalização de arrecadação tributária para União, Estados e municípios.

Ao todo, 77 órgãos públicos recebem parte dos valores pagos pelos cidadãos aos cartórios - do Ministério Público à Santa Casa de Misericórdia, passando por Tribunais de Justiça e Defensorias Públicas.

Em estudo inédito, foi revelado que até 80% da receita bruta dos cartórios é comprometida com repasses a órgãos públicos e despesas de funcionamento, sendo que o Estado brasileiro ainda é beneficiado – gratuitamente - por um silencioso trabalho de fiscalização de tributos exercido por notários e registradores.

Geração de emprego

Administrados por profissionais formados em Direito, os Cartórios brasileiros empregam diretamente 80.383 funcionários, beneficiando ainda 125.786 pessoas de forma indireta.

À frente destas unidades estão 6.613 homens e 6.368 mulheres, que gerenciam suas unidades de forma privada, devendo arcar com todas as responsabilidades inerentes à profissão, respondendo de forma administrativa, civil e criminal por todos os atos praticados e pela unidade e sua equipe de colaboradores.

Os Cartórios do Brasil geram dados desagregados de impacto social e econômico em todas as regiões do país, sendo responsáveis direto pelas informações primárias para a elaboração de políticas públicas nas áreas de Saúde, Educação, Habitação, Saneamento e Defesa.

O relatório traduz e torna público os números das cinco especialidades que compõem os chamados serviços extrajudiciais: Registro Civil, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, Tabelionatos de Notas e Tabelionatos de Protesto.

Entre as informações do relatório nacional, destaca-se uma das mais recentes atuações do setor, que diz respeito ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Em fevereiro deste ano, por meio do Provimento nº 88, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os Cartórios foram incluídos na lista de entidades que repassam comunicações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Economia. Desde então, 784.067 atos foram relatados, sendo 686.174 apenas na categoria Comunicações Suspeitas (COS), marca que ultrapassou os Bancos, com 176.696, antes responsáveis pelos maiores números remetidos ao Coaf.

Tributos e créditos

No período de 2010 a 2020, foram fiscalizados para o Poder Público R$ 542 bilhões em impostos, sendo R$ 73 bilhões somente neste ano, o maior patamar atingido nos últimos 11 anos.

Apenas com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a arrecadação foi de R$ 81 bilhões até o mês de setembro. Já nos valores incidentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis (ITBI), R$ 53 bilhões e R$ 15 bilhões, respectivamente.

Os Cartórios de Protesto, com amparo legal e fiscalização do Poder Público, solucionam, em até três dias úteis, 60% das dívidas, permitindo que pequenas, médias e grandes empresas recebam seus créditos e mantenham a economia equilibrada, recuperando 44 bilhões para o setor privado nos últimos 30 meses, o que representa 2/3 das dívidas levadas a Protesto.

Também são utilizados por entes públicos federais, estaduais e municipais para a cobrança de dívidas de impostos não pagos, permitindo a estes órgãos desenvolverem suas políticas públicas por meio da recuperação de R$ 8,7 bilhões somente nos últimos 30 meses.

A atuação dos Tabelionatos de Notas na desjudicialização dos atos de divórcios, separações, partilhas e inventários resultou na facilitação e otimização de tempo para o cidadão e para o Poder Judiciário, além de gerar economia de quase R$ 5 bilhões aos cofres públicos, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas.

A economia ao Poder Público aumentou nos últimos anos, passando de R$ 564 milhões em 2017 para R$ 620 milhões em 2019. Novos atos de apostilamento, usucapião e retificações de registros ampliaram ainda mais esta economia com a não utilização da máquina pública.

Atos de cidadania e estatísticas vitais

Além das estatísticas vitais de nascimentos, casamentos e óbitos, os cartórios brasileiros incorporaram a seu Portal da Transparência painéis específicos para mensurar o impacto da pandemia da Cvodid-19 no país, com páginas especiais relacionadas a óbitos causados pelo novo coronavírus.

A parceria com a Receita Federal do Brasil permitiu a emissão gratuita de mais de 10 milhões de CPFs já no ato de registro de nascimento, facilitando a vida da população.

Tornados Ofícios da Cidadania por conta da Lei Federal nº 13.484/17, os Cartórios passaram a atuar em parcerias com órgãos públicos para oferecer novos serviços aos usuários, como a inscrição, consultas, alteração e emissão de segundas vias de CPFs.

Regularização de bens e serviços eletrônicos

Com a pandemia, os Cartórios se reinventaram e, com autorização do Poder Judiciário, puderam migrar ser serviços para o meio eletrônico. Atos de escrituras de compra e venda, doações, divórcios, inventários, testamentos podem ser feitos por meio de videoconferência pela plataforma e-Notariado.

Os serviços de Protesto – como envio de títulos, certidões, cancelamentos e quitação - estão todos disponíveis em plataforma própria, a Cenprot, 24 horas por dia, acessíveis de qualquer do mundo.

Serviços eletrônicos para o registro de propriedades foram remodelados e hoje podem ser realizados de forma totalmente digital, por meio da Central Nacional de Registro de Imóveis.

Mais de 97% das solicitações feitas por meio do Portal Registradores, que integra os serviços prestados eletronicamente pelos Cartórios de Registro de Imóveis, são gratuitas.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Corregedoria de Justiça fiscalizará cartórios de forma digital no AM

Diferença de Contrato de Gaveta, Escritura e Registro de Imobiliária