Sine/AM oferta 11 vagas de emprego para esta segunda (23)

Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), divulgou 11 vagas de emprego nesta segunda (23). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência na função, ter vivência em supermercados, ser comunicativo proativo com habilidades para trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente e informática. Currículo atualizado.

01 VAGA:

AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência em compras, ter vivência em supermercados, ser comunicativo proativo com habilidades para trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente e informática. Currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência, ter habilidade para atendimento ao cliente, com conhecimento em carnes variadas e seus cortes, ser comunicativo, proativo, com habilidades para trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos. Currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência em supermercados, ser comunicativo, proativo, com habilidades para trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente e informática. Currículo atualizado.

02 VAGAS: REPOSITOR DE HORTIFRUTI

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência em supermercados, manuseio e organização de produtos alimentícios, ter boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos. Currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Marketing ou Publicidade);

Sem experiência.

OBS: Com conhecimento em mídias sociais, ter boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe e informática básica. Currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Possuir CNH categoria E (Remunerada), curso de MOPP, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, com disponibilidade de horário. Currículo atualizado.

02 VAGAS: APRENDIZ - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Sem experiência.

OBS: Com boa comunicação, ter habilidade para trabalhar em equipe, ser proativo. Currículo atualizado.

