Ações de empreendedorismo são iniciadas no Casarão da Inovação Cassina

Manaus – O Casarão da Inovação Cassina, recebe as primeiras atividades voltadas para o empreendedorismo. Inaugurado no último dia 18/11, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o Casarão é o marco principal da construção do Polo Digital de Manaus, localizado no centro histórico. São 1.600 m2 com estações de coworking, salas de desenvolvimento, auditório e um espaço café no terraço.

“A expectativa para o início das atividades é a melhor possível porque o Casarão da Inovação Cassina é o símbolo dessa nova era de tecnologia e economia 4.0 que a cidade de Manaus passará a viver”, ressaltou o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Marco Pessoa.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Senai-AM) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Casarão disponibilizou vagas gratuitas para diversas capacitações empreendedores e tecnológicas. Entre eles, estão os cursos de ‘Gestão Empresarial’ e ‘Criação de Aplicativos’.

Além dos cursos, o espaço de coworking já está recebendo seus primeiros agendamentos. Com 54 estações de trabalho, o local pode ser utilizado gratuitamente por startups que desejam se reunir para desenvolver seus negócios. Para reservar horário, basta acessar o link (https://minhaagendavirtual.com.br/casaraodainovacaocassina).

Turmas Disponíveis

Ainda estão abertas 140 vagas gratuitas para capacitações que irão ocorrer entre este fim de ano e o começo de 2021. As inscrições são feitas através do link (https://forms.gle/4pK445NVXCE1qMiXA).

Confira a seguir as próximas capacitações oferecidas

Curso – Trilha de Empreendedorismo (20 vagas)

Realização – de 8h às 12h

Curso – Gestão Empresarial Integrada: uma perspectiva inovadora (20 vagas)

Realização – 23 a 26/11, de 8h às 12h

Curso – Criação de Aplicativos (20 vagas)

Realização – 4 a 29/1, de 8h às 12h

Curso – Inteligência Artificial – Iniciação (20 vagas)

Realização – 7 a 30/12, de 8h às 12h

Curso – Indicadores de Desempenho: inove no seu negócio (20 vagas)

Realização – 1 a 4/12, de 8h às 12h

Curso – Realidade Virtual e Aumentada (20 vagas)

Realização – 2 a 16/12, de 13h às 17h

Curso – Marketing Digital para negócios (20 vagas)

Realização – 7 a 10/12, de 13h às 17h

