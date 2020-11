Calendário do auxílio emergencial: confira todos os pagamentos

| Foto: Divulgação

Se você está na espera do pagamento de alguma parcela do auxílio emergencial, fique ligado. O fim do ano está próximo e o Governo Federal já disse que não estenderá o benefício. Mas até lá, a Caixa segue depositando o auxílio na conta digital dos brasileiros aprovados. Atualmente, a instituição paga o Ciclo 5.

No domingo (22), a Caixa depositou na conta digital dos beneficiários a 8ª, que está inserida no Ciclo 5.

Veja abaixo todos os calendários de pagamentos do auxílio emergencial.

8ª parcela

O calendário do Ciclo 5, que contempla a 8ª parcela do auxílio emergencial disponibilizada pela Caixa, começou neste domingo (22), para os nascidos em janeiro.

Nesta fase de pagamentos, os depósitos para os beneficiários (dividido por mês de nascimento) serão mais próximos.

9ª parcela

O último calendário previsto pela Caixa, denominado Ciclo 6, terá início no dia 13 de dezembro. Na data, tanto os nascidos em janeiro como em fevereiro terão acesso ao auxílio emergencial.

O banco uniu alguns pagamentos nesta fase para conseguir encerrar com o programa ainda em 2020.

Confira o calendário dos novos aprovados que começaram a receber a primeira parcela:

Quantas parcelas vou receber?

A quantidade total de parcelas que as pessoas terão direito depende de quando ela começou a receber o auxílio emergencial.

