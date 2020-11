Prefeitura de Manaus oferta 117 vagas de emprego para esta terça-feira

| Foto:

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 117 vagas de emprego com destaque para o setor da construção civil, nesta terça-feira, 24/11. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.Os currículos devem estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato interessado precisa validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho.

Para concorrer às vagas, deve-se acessar o site www.acesso.gov.br , para fazer a solicitação de cadastro.

Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

1 vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – manuseio de valores para liberação de trocos e recebimentos, compras de delivery, atendimento de telefone, conferência de máquinas de cartão e caixa.

Enviar currículo e laudo médico com o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em informática;

Atividades – manuseio de valores para liberação de trocos e recebimentos, compras de delivery, atendimento de telefone, conferência de máquinas de cartão e caixa.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Caixa”

4 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função e possuir carteira nacional de habilitação, categoria “D” dentro do prazo de validade. Desejável curso de Direção Defensiva.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Caminhão”

3 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função;

Atividades – auxiliar o motorista na entrega de produtos.

Enviar currículo com o assunto “Ajudante de Motorista”

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Atividades – o candidato irá executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens, móveis e imóveis.

Enviar currículo e laudo médico com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais (PcD)”

2 vagas – Encarregado de Obras – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso Técnico em Edificações. Desejável curso “NR 10” Instalações em Eletricidade, “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem, “NR 35” Trabalho em Altura, AutoCAD, Informática Avançada, Mestre de Obras. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria "B" dentro do prazo de validade. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Encarregado de Obras – Contrato Intermitente”

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso Informática Básica. Desejável Pacote Office Avançado e cursos na área Administrativa. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo – Contrato Intermitente”

12 vagas – Eletricista Industrial – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica, além de “NR10” Instalações em Eletricidade e “NR 35” Trabalho em Altura. Desejável curso de Automação Industrial. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Eletricista Industrial – Contrato Intermitente”

12 vagas – Auxiliar de Eletricista – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso “NR10” Instalações em Eletricidade, Sistemas Elétricos de Potência, Automação industrial, “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem, ”NR 35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Eletricista – Contrato Intermitente”

12 vagas – Mecânico Industrial – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica Industrial;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos de Produção Mecânica. Possuir curso “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem e ”NR 35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico Industrial – Contrato Intermitente”

12 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando em Mecânica Industrial;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável curso “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem e ”NR 35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Mecânico Industrial – Contrato Intermitente”

12 vagas – Serralheiro – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Tecnologia da Soldagem. Desejável Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Industrial e Mecânico, “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem e ”NR 35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Serralheiro – Contrato Intermitente”

12 vagas – Auxiliar de Soldador – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável curso “NR 33” Espaço Confinado Reciclagem e ”NR 35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Soldador – Contrato Intermitente”

12 vagas – Soldador – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Tecnologia da Soldagem e ou Solda em Eletrodo Revestido, “Tig”, “Mig”, “Mag”, “Oxigás”, Arco Submerso, Brasagem, Plasma. Desejável “NR 33” Espaço Refinado Reciclagem e “NR35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Soldador – Contrato Intermitente”

5 vagas – Servente de Obras – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de atuação e desejável “NR 33” Espaço Refinado Reciclagem e “NR35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras– Contrato Intermitente”

12 vagas – Auxiliar de Pintor – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de atuação e desejável “NR 33” Espaço Refinado Reciclagem e “NR35” Trabalho em Altura. Contrato Intermitente com duração de 1 a 3 meses.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Pintor– Contrato Intermitente”

* Com informações da assessoria