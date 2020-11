Está desempregado? Sine/AM divulga 46 vagas para esta terça-feira (24)

Todas as vagas são publicadas diariamente, nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 46 vagas de emprego para esta terça-feira (24/11). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente, nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: ATENDENTE DE FARMÁCIA

Escolaridade: Superior Cursando (a partir do 5⁰ período de Farmácia)

Obs.: Comunicativo, proativo, com habilidade para trabalhar em equipe, conhecimento em informática. Currículo atualizado.

03 VAGAS: ATENDENTE/BALCONISTA

Escolaridade: Médio Completo

Obs. Comunicativo, proativo, com habilidade para trabalhar em equipe, conhecimento em informática. Currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com e sem experiência na área;

OBS.: Certificado militar, currículo e documentação atualizados.

05 – VAGAS - JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área, currículo atualizado.

05 – VAGAS – SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área, currículo atualizado.

05 – VAGAS – AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área, currículo atualizado.

05 – VAGAS – VIGIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área, currículo atualizado.

