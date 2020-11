‘Black Suma On’ terá promoções e descontos imperdíveis online

A campanha acompanha o tradicional período de promoções em novembro | Foto: Divulgação

Manaus - Com descontos e diversos produtos à disposição dos clientes, o Sumaúma Park Shopping promoverá de 23 a 27 de novembro, no formato on-line, o ‘Black Suma On’, abrangendo os segmentos como moda feminina, masculina e infantil, eletroeletrônicos, utilidades para o lar e tecnologia. A campanha acompanha o tradicional período de promoções em novembro.

Os produtos com desconto serão divulgados no hotsite sumaumaparkshopping.com.br/ofertas, ferramenta que permite o contato direto entre o cliente e o vendedor da loja escolhida, via WhatsApp. As compras poderão ser feitas virtualmente e a entrega é combinada com o lojista no drive-thru ou com retirada na própria loja.

Vale lembrar que o Sumaúma Park Shopping segue todos os protocolos de prevenção a Covid-19 e sanitização adequada de todos os ambientes.

“Estamos apostando nas vendas pelo hotsite que vêm superando as nossas expectativas. Para este período de descontos, os lojistas estão todos envolvidos apostando na possibilidade de vendas por WhatsApp, com maior conforto para os clientes. E no shopping, os cuidados continuam redobrados, evitando aglomerações, uso de máscara obrigatório, aferição da temperatura dos consumidores, tudo, para garantir a segurança e conforto de todos”, assegura a gerente de marketing, Laura Palhares.

É importante ressaltar que o acesso ao drive-thru é pela Avenida Noel Nutels (Cidade Nova) e conta com uma estrutura montada no 1º subsolo do shopping, logo após os elevadores e o aquário de escadas rolantes. Com a entrega combinada no drive-thru, o pagamento deve ser feito, preferencialmente, via cartão de crédito ou débito.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Com horário reduzido, shoppings de Manaus buscam recuperação

Shoppings adotam vendas on-line como estratégia para combater crise