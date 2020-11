Idam capacita técnicos em regularização agroambiental

Sobre as ações de regularização ambiental, compete ao Idam realizar a inscrição dos imóveis de até quatro módulos fiscais | Foto: Kevyn Sousa/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) iniciou, nesta segunda-feira (23/11), oficina sobre Regularização Agroambiental para técnicos que atuam no interior do Amazonas e para os novos servidores empossados na última quinta-feira (19/11), que também devem assumir em 30 dias seus locais de trabalho.

O evento conta com a parceria do Governo da Alemanha, por meio da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

A oficina segue até sexta-feira (27/11) com apresentações teóricas sobre as ações do Idam voltadas à regularização ambiental, realizadas na sede do Instituto, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, Japiim, zona sul de Manaus, e visita técnica ao Centro de Experimentação da Comissão Executiva do Plano Lavoura Cacaueira (Ceplac), km 48, da BR 174, na próxima quinta-feira (26/11).

No local, os técnicos poderão acompanhar as experiências de cultivo em Sistemas Agroflorestais (SAF’s).

Para o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, esses treinamentos são essenciais para levar conhecimento, informação e desenvolvimento para o interior. “Estamos investindo em qualificação para que seja possível atender as demandas dos produtores patronais na questão do ordenamento ambiental. Vamos intensificar a regularização ambiental em áreas antropizadas e com passivo ambiental. Para isso, precisamos de profissionais qualificados para ajudar o micro e pequeno produtor a melhorar sua estrutura de produção”, disse.

De acordo com a chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam, Nadiele Pacheco, a regularização ambiental envolve algumas etapas. “A inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é a primeira etapa desse processo. Em seguida, o Ipaam realiza a análise do CAR e aqueles produtores que apresentarem propriedades com passivo ambiental vão precisar recuperar essas áreas que foram desmatadas incorretamente”, explicou.

Segundo Nadiele, os imóveis com passivo ambiental receberão apoio do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). E para restaurar o passivo ambiental, o Idam vem incentivando o uso de Sistemas Agroflorestais que surgem como alternativas para regularização do ponto de vista ambiental e também como retorno econômico para os produtores, que poderão cultivar espécies florestais, frutíferas e industriais, nessas áreas, já utilizadas pela agricultura familiar.

Sobre as ações de regularização ambiental, compete ao Idam realizar a inscrição dos imóveis de até quatro módulos fiscais, elaborar propostas de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), realizar com instituições públicas e privadas treinamentos, capacitações e outras ações de educação ambiental e divulgação do CAR.

Participam da oficina gerentes das Unidades Locais do Idam dos municípios de Humaitá, Lábrea, Novo Aripuanã, Vila Extrema/Sul de Lábrea, Parintins, Canutama, Santo Antônio do Matupi/Distrito de Manicoré, Pauini, Boca do Acre, Apuí, Presidente Figueiredo e Manicoré.

Sistemas Agroflorestais

Com a proposta de reflorestar e ao mesmo tempo gerar renda para o produtor, os sistemas agroflorestais podem ser realizados de forma consorciada com culturas agrícolas e espécies florestais ou frutíferas em uma mesma área, seguindo os espaçamentos adequados e dinâmica de manejo.

*Com informações da assessoria

