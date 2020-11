Alunos do ensino médio aprendem sobre empreendedorismo acadêmico

A palestra vai ser ministrada pelo filósofo, teólogo e professor, André Rocha | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Manaus - O Centro Universitário do Norte (Uninorte/Ser Educacional), promove uma palestra nesta quarta-feira (25/11), às 14h, para os alunos do ensino médio do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, o evento acontece presencialmente no Teatro da instituição localizado na Av. Joaquim Nabuco, 1365 – Centro.

O evento foi organizado pela escola de humanas da instituição com o intuito de abordar a importância do investimento pessoal para a carreira desde cedo. A palestra vai ser ministrada pelo filósofo, teólogo e professor, André Rocha com mediação da coordenadora de curso da UniNorte Ednelza Freitas. Além da bate-papo, será feito teste vocacional, aplicação de simulado do Enade e um tour pelos laboratórios da Unidade 6.

Futuro profissional

80% dos jovens com faixa etária de 18 aos 24 anos não cursam o ensino superior, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) de 2018. O percentual de matriculados em faculdade nessa faixa de idade é de apenas 3,5% do total de jovens. O índice de conclusão do ensino médio também é bastante pequeno, com apenas 39% do total de jovens.

A mediadora do evento e coordenadora de curso Ednelza Freitas explica que é muito importante que os jovens invistam em no seu futuro profissional. “Muitos terminam o ensino médio e param por ali, não sabem que carreira seguir. Esse evento veio para ajudar a direcioná-los e incentivá-los a investir no seu futuro profissional e acadêmico”, ressaltou Ednelza.

O evento vai contar com participação de todos os coordenadores dos cursos da Escola de Humanas, Jonathan Aleixo (dos cursos de Marketing, Recursos Humanos e Gestão), Jonária França (dos cursos de Comunicação e Design Gráfico), Fabiana Vegas (do curso de Administração), Rafael Melo (do curso de Pedagogia), Lúcia Inês (dos cursos de Licenciatura) e Ednelza Freitas (dos cursos de Logística, Qualidade, Processos Gerenciais e Turismo) e da gestora da Escola, Mara Sena.

