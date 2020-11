Mega-sena sorteia R$ 3 milhões na quarta-feira (25)

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país | Foto: Divulgação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 3 milhões nesta quarta-feira (25/11) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.321. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega-Sena, os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 3,4 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e o sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro de 2020. As apostas já podem ser feitas desde o dia 16/11. Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

*Com informações da assessoria