PanAmazonia e Oxford realizam webinário para empresários do Amazonas

Carlo Barbieri é analista político e economista. Com mais de 30 anos de experiência nos Estados Unidos, é Presidente do Grupo Oxford, a maior empresa de consultoria brasileira nos EUA. | Foto: Divulgação

A Associação PanAmazonia e a maior consultoria de investimentos e internacionalização de grandes negócios nos EUA, Oxford Group, realizarão no próximo dia 1 de dezembro, webinário gratuito e online sobre como internacionalizar empresas para os EUA.Com o tema "Como internacionalizar sua empresa para os Estados Unidos", às 17 horas (horário de Brasília).

Para se participar do evento, que será realizado via aplicativo Zoom, basta fazer sua inscrição pelo link

Carlos Barbieri

O evento terá como palestrante Carlo Barbieri, presidente do Grupo Oxford, maior consultoria de investimento para brasileiros nos Estados Unidos que atende clientes de diversos segmentos, desde pequenas e grandes empresas até multinacionais.

Amazonas

A Balança Comercial do Amazonas apresentou em julho crescimento tanto nas importações quanto nas exportações do mercado local. As exportações aumentaram 43,20% na comparação com julho de 2019, e 14,70% em relação a junho de 2020.

Os valores exportados somaram US$ 80,10 milhões.Para o economista, Carlo Barbieri, presidente da Oxford Group que atua nos EUA há mais de 30 anos, o momento é aprendizado para quem deseja internacionalizar seus produtos, marcas ou serviços para os Estados Unidos. "Esse webinário é uma excelente oportunidade para capacitação de empreendedores do estado do Amazonas.

O economista acredita que se o estado do Amazonas aplicar estratégia visionária neste momento de crise da pandemia, poderá se beneficiar no comércio exterior. "Com relação ao comércio exterior o estado do Amazonas deve se preparar tomar a dianteira das exportações no Brasil, expandir as exportações aos EUA, e crescer", avalia o presidente da Oxford Group.

Recuperação dos EUA

O cenário de recuperação econômica pós pandemia já mostra que os EUA se recuperarão primeiro que outros países. Vale a pena aprender como trazer o negócio para cá", afirma.



Para saber mais sobre como obter recursos para se desenvolver nos EUA inscreva-se no webinário acesse o link .

Serviço

Evento Gratuito: Webinário "Como Internacionalizar Sua Empresa aos EUA",

Data: 1 de dezembro

Horário: 16h30 (de Manaus) 17h30 (horário de Brasília)