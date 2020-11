Está chegando: último leilão de 2020 do Detran-AM ocorre em dezembro

Os participantes poderão acompanhar o leilão através de uma transmissão ao vivo | Foto: Divulgação

Manaus - Desde o dia 16 de novembro está em andamento a visitação de veículos do último leilão de 2020 realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O período para conferir os carros e motos é somente até o dia 1º de dezembro. Ainda, neste ano, o certame será virtual e ocorrerá entre os dias 2 e 5 de dezembro. Mil veículos estão disponíveis para arremate.

Os valores mínimos para lance são R$ 200 para os 100 carros disponíveis, e R$ 100, para as 900 motocicletas. Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor arrematado como forma de garantia do bem.

A acadêmica de Direito Maria Fernanda Aguiar, 20 anos, foi uma das amazonenses que já participou do leilão, anteriormente, e arrematou um carro. “Foi no dia 31 de outubro e tudo ocorreu online. Eles me enviaram o boleto assim que arrematei e depois de dois dias úteis do pagamento, marquei para ir retirar”, informou.

Maria Fernanda também afirmou que não houveram grandes burocracias para adquirir o veículo. “Foi bem acessível, a única demora está sendo na baixa do débito anterior do carro, mas de resto foi tudo bem tranquilo”, explicou.

Como ocorreu em todos os leilões realizados ainda em 2020 pelo Detran-AM, as pessoas interessadas em participar precisam agendar visita para ver, pessoalmente, os veículos – que estão expostos em um galpão localizado na rua Acará, 147, Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

O leilão será realizado pelo site www.hugopimentaleiloeiro.com.br, por meio do qual os interessados podem também se cadastrar para realizar os lances. Já a visitação dos veículos deve ser agendada pelo Whatsapp (92) 4101-0076 ou 98263-9328.

“As pessoas interessadas devem ficar atentas aos golpes. O Detran-AM não negocia os veículos que vão a leilão por meio de rede social nem pede pagamento antecipado. Isso é golpe! Todos os leilões do Detran Amazonas são oficializados por meio de edital, disponível no site do órgão, na aba publicações”, explicou a coordenadora da comissão do leilão do Detran-AM, Gleice Barros.

Como ocorre

Os participantes poderão acompanhar o leilão através de uma transmissão ao vivo. Assim que efetuado o arremate, o interessado poderá imprimir o boleto pelo site e realizar o pagamento. Após isso, será gerada uma nota de venda e com esse documento, o arrematante deverá ir ao pátio para retirar o veículo.

Em caso de desistência, não haverá devolução dos valores pagos. A pessoa que arrematar o veículo poderá realizar o pagamento através de depósito em conta via Picpay, Mercado Pago, Pagseguro, débito, boleto bancário e QRcode. No cartão de crédito, os arrematantes poderão ter incidência de juros, pois o parcelamento em até 12x será por conta da financeira de cartão.

Balanço anterior

No maior leilão da história do Detran-AM, realizado no período de 28 a 31 de outubro, foram arrematados 1.184 veículos, sendo 138 carros e 1.046 motocicletas.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Com a proximidade de leilão, Detran-AM alerta sobre golpes na Internet

Detran-AM realizará o maior leilão da história no fim do mês