Está desempregado? Sine/AM divulga 16 vagas para esta quinta (26)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 16 vagas de emprego para esta quinta-feira (26/11). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]



Todas as vagas são publicadas diariamente, nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Conhecimentos na área.

OBS: Documentação e Currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA (O)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS: Experiência com costura de máquina reta. Diferencial: Experiência em fábrica de colchões, costura de cabeceiras e baú. Currículo atualizado.

01 VAGA: ENFERMEIRA (COMERCIAL)

Escolaridade: Superior Completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área comercial, curso de estomia, ter trabalhado em empresas com segmento de curativos, currículo atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sem experiência na área.

OBS: Lançamento de notas fiscais de entrada, controle de estoque, recebimento de mercadoria, cálculo de custo dos produtos, currículo atualizado.

02 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Superior Completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Comunicativo, proativo, com habilidades para trabalhar em equipe, conhecimentos em informática, CRF ativo, currículo atualizado.

01 VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sem experiência na área.

OBS: Comunicativo, proativo, com habilidades para trabalhar em equipe, com habilidade para atendimento ao cliente, currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA (O)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Ser criativo, saber confeccionar roupas sociais, vestido de festa, concertos em trajes social, que saiba trabalhar em máquina industrial reta e overlock, currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Pontual, criativo, dinâmico e com capacidade de trabalhar em equipe, currículo atualizado.

