Loja de tapetes em Manaus surgiu em meio à pandemia

Manaus – Com a pandemia, alguns amazonenses tiveram a renda paralisada e tiveram que buscar estratégias para enfrentar as dificuldades financeiras. Este é o caso de Isabela Pimenta, 37, formada em publicidade e dona do “Criativo Que Só”. Nos primeiros meses da pandemia, ela teve que lidar com a diminuição do seu salário e teve que repensar em formas criativas para lucrar.

“Trabalho com assessoria de imprensa, mas quando começou a pandemia, a empresa que eu prestava serviço perdeu alguns contratos e, meu salário acabou diminuindo. Foi de uma hora para outra, isso me assustou bastante, porém continuei trabalhando, tendo muito trabalho, mas ganhando bem menos. Não podia conseguir outro emprego, então fiquei pensando o que fazer para conseguir mais dinheiro”, relatou.



Página no instagram (@criativoqueso) conta com mais de 2.000 seguidores | Foto: Arquivo Pessoal

A ideia surgiu a partir das redes sociais, quando viu uma pessoa famosa gravando stories que havia recebido um tapete com a carinha do pet.



“Um dia estava vendo os stories e vi que uma pessoa recebeu um tapete personalizado com a carinha do cachorro. Como mãe de pet, achei o máximo e, comecei a pesquisar sobre essa empresa que trabalha com frases criativas e imagens legais”, explicou

Atualmente, a loja trabalha com parcerias, encomendas e até entregas para outras cidades.

Ex-big brother Viviam Amorin recebendo tapete personalizado com o nome do seu pet. | Autor: Arquivo Pessoal

Carinho por pets



A empreendedora apaixonada por pets, viu a possibilidade de criar um serviço que atendesse quem busca por esse mercado na cidade de Manaus.

“Comecei a ver essa possibilidade para Manaus, procurei saber sobre os insumos e vi que era muito inviável devido aos preços. Mas não fiquei sossegada, porque como mãe de cachorro, eu vejo que gasto e gosto de coisas diferentes para ele”, comentou.

Trabalhando há três meses com o projeto, Isabela disse que durante suas buscas por locais que desenvolvessem esse tipo de trabalho, acabou firmando parceria com uma loja que também trabalha com confecção de tapetes e capachos.



“Procurei no primeiro momento essa loja e me explicaram sobre esse nicho e, acabamos firmando uma parceria. Estou trabalhando com isso há três meses, o público em geral são pessoas que têm empresa, quem adora presente personalizado e, principalmente quem é apaixonado por pets”, afirmou.

Sobre a "Criativo Que Só"



Funcionando há três meses, a loja trabalha com a confecção de tapetes e capachos emborrachados, personalizados para a linha Pet, Corporativa e Criativa, com atendimento online.

