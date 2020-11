Virou MEI? Saiba como digitalizar seu negócio

Os MEIs têm procurado digitalizar seus processos internos | Foto: Getty Images

Manaus - Empreender tem sido uma opção de renda para quem perdeu o emprego em função da pandemia de Covid-19. Em novembro, o número de Microempreendedores Individuais - ou MEIs - registrados no Brasil chegou a 11,2 milhões, crescimento de cerca de 18% apenas em 2020.

Em muitos casos, esse caminho não foi exatamente uma escolha - e sim, a única alternativa. A boa notícia é que mesmo quem se tornou empreendedor por necessidade tem procurado se profissionalizar - e principalmente, digitalizar suas atividades.

“Dedicar um pouco de tempo a estudar sua proposta e a aprender estratégias para crescer pode significar a diferença entre ter um negócio bem-sucedido ou acabar tendo de fechar as portas”, diz Ricardo Melo, gerente de marketing da HostGator, multinacional de hospedagem de sites.

A empresa lançou em março uma plataforma de cursos online dedicada a quem quer empreender na internet, o Collabplay. Em menos de oito meses, mais de 120 mil pessoas se inscreveram nos treinamentos.

Uma sondagem realizada pela HostGator com cerca de 500 delas apontou que 33% são autônomos ou MEIs. É o grupo mais numeroso, seguido por estudantes (22%), pessoas empregadas em empresas (18%) e donos de pequenos negócios (12%).

Dois terços dos participantes da pesquisa indicam que conquistar clientes é o principal desafio do negócio - uma dificuldade maior do que inovar (apontada por 38%) ou administrar o empreendimento (29%). A maioria deles - 66% - não possui um site, um problema que muitos tentam resolver no Collabplay.

A plataforma disponibiliza cursos sobre tecnologia, negócios, e marketing, voltados tanto para pessoas que desejam iniciar um novo negócio quanto para quem já tem um e busca aumentar as oportunidades comerciais.

Operações mais digitais

Assim como estão buscando informação para aperfeiçoar seus modelos de negócios, os MEIs também têm procurado digitalizar seus processos internos.

O Asaas, conta digital para empreendedores, por exemplo, passou a atrair 5 mil clientes por mês, 2,5 vezes mais do que antes da pandemia, chegando a mais de 50 mil em todo o país. A principal razão foi a urgência por meios de pagamento online e pela automação de cobranças.

“O cenário de distanciamento social exigiu uma rápida adaptação. Como oferecemos um serviço com várias ferramentas de backoffice, mais empreendedores e autônomos têm nos procurado”, diz Piero Contezini, CEO do Asaas.

Por conta da demanda, a empresa acelerou o lançamento de produtos - caso do Mercado Asaas, um marketplace gratuito. “Queremos facilitar o trabalho dos empreendedores, para que possam vender seus produtos e serviços com o custo mais baixo possível, sem mensalidade ou taxas de manutenção”, explica.

A plataforma oferece ainda antecipação de recebíveis, robô de cobranças e um serviço que permite ao empreendedor solicitar a negativação de clientes devedores.

“Muitos empreendedores sabem que precisam ter presença online para serem encontrados por seus potenciais clientes e entendem a importância da digitalização para ganhar eficiência, mas não têm clareza sobre como fazer isso”, diz Melo, da HostGator. “A procura por serviços e por informação é um sinal de que estão dispostos a investir no seu próprio crescimento”, finaliza.

*Com informações da assessoria

