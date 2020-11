MPF abre inscrições para processo seletivo de direito em Manaus

As inscrições são gratuitas e os candidatos interessados deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) realiza processo seletivo público para contratação e formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior na área de direito para atuarem em Manaus (AM). A realização da prova será em formato on-line, em data e horário ainda a serem divulgados.

As inscrições são gratuitas. Os candidatos interessados deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF no Amazonas, no período das 12h do dia 27 de novembro às 15h do dia 02 de dezembro.

Para a confirmação das inscrições, os interessados deverão enviar para o e-mail [email protected], durante o mesmo período, documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino Superior conveniada e declarações específicas descritas no edital. Os documentos devem ser enviados em formato PDF e que não ultrapassem o tamanho total de 5Mb.

Após encerrado o período da inscrição, será divulgada, no site do MPF, a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas.

O conteúdo programático, os requisitos exigidos e outros detalhes do processo seletivo podem acessados no edital nº 01, de 26 de novembro de 2020.

Estágio

Entre os benefícios oferecidos pelo processo seletivo estão o recebimento de bolsa estágio no valor de R$ 850,00 e do auxílio transporte no valor de R$ 7,00 por dia estagiado em jornada semanal de vinte horas.

Os aprovados serão lotados nos ofícios e setores da Procuradoria da República no Amazonas (PR-AM) e nos ofícios da Procuradoria da República no Município de Tefé (PRM-Tefé), que funciona fisicamente nas dependências da PR-AM, em Manaus.

*Com informações da assessoria

