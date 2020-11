Com alta de 0,66%, Região Norte tem o diesel mais caro do Brasil

Depois do recuo apresentado no fechamento de outubro, o combustível voltou a subir, ficando 0,66% mais caro | Foto: Lucas Silva

Manaus - De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Norte tem o diesel mais caro de todo o Brasil, vendido a média de R$ 3,951, nos primeiros quinze dias de novembro. Depois do recuo apresentado no fechamento de outubro, o combustível voltou a subir, comportamento que acontece desde o mês de junho – ficando 0,66% mais caro para os motoristas nos primeiros dias do mês.

“O comportamento de alta nos preços vem acontecendo desde junho, após as baixas nos preços dos combustíveis durante o pico da pandemia do coronavírus no País, no mês de maio. Na primeira quinzena de novembro, após a baixa do mês passado, observamos que os valores estão retomando e chegando a patamares cada vez mais próximos aos registrados no período pré-pandemia”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Ao entrar no comparativo dos estados, o Acre apresentou os valores mais caros para o diesel e o diesel S-10, fechando o período com as médias de R$ 4,686 e R$ 4,671, respectivamente. Por lá também foram registrados os maiores preços de toda a região para o etanol e a gasolina, comercializados a R$ 4,016 e R$ 5,067, respectivamente. No âmbito nacional, o Acre liderou o ranking dos maiores valores para todos os tipos combustíveis - com exceção apenas para o etanol.

Os preços mais baratos do litro para o diesel foram registrados no Tocantins – R$ 3,569 para o comum e R$ 3,666 para o S-10. O etanol mais barato da Região Norte ficou por conta do Amazonas, com o litro vendido a R$ 3,198, e a gasolina mais em conta foi a encontrada no Amapá – por R$ 4,087 em média.

Embora o etanol tenha apresentado baixa na região, a gasolina foi a que mais compensou nas bombas na relação 70/30. “Em todos os estados da Região Norte, a gasolina foi mais vantajosa frente ao etanol para o bolso do consumidor”, completa Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Sobre a Ticket Log

A Ticket Log integra a divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, juntamente com Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, com o propósito de valorizar o tempo das pessoas para que possam aproveitar mais e melhor a vida. A marca, que atua no mercado urbano, conecta pessoas e empresas a uma mobilidade inteligente por meio de soluções inovadoras que otimizam processos e apoiam no controle da gestão de deslocamento para organizações de todos os tipos e tamanhos.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Gasolina comum tem média de preço de R$ 3,71 em Manaus

Petrobras reduz preços de gasolina e diesel a partir de amanhã