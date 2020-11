Precisa de estágio? IEL Amazonas anuncia 24 vagas

Aos estudantes de nível médio PCD (Pessoas com Deficiência) estão disponibilizadas 12 vagas | Foto: Divulgação

Manaus - No Amazonas, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) abrirá 24 vagas de estágio, das quais 11 para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Fisioterapia e Gestão de Recursos Humanos.

Para nível técnico do curso de Técnico em Administração, o IEL oferece uma vaga. Aos estudantes de nível médio PCD (Pessoas com Deficiência) estão disponibilizadas 12 vagas, sendo todas as oportunidades para atuação na capital, Manaus.

O valor das bolsas a serem pagas ao estagiário de nível superior varia de R$ 640,00 a R$ 936,00 reais. Para nível técnico, o valor é de R$ 600,00 e, nível médio, R$ 265,00. Todas as vagas serão para atuar em regime presencial.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter cadastro no site do www.fieam.org.br/iel e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e nos contatos [email protected] e Central de Atendimento (92) 2125-8800.

O IEL não recebe currículos por e-mail, nem presencialmente. A participação deve ocorrer via sistema por meio de cadastro.

Total – 24 vagas

Nível Superior – 11 vagas

Nível Técnico – 1 vaga

Nível Médio PCD (Pessoas com Deficiência) – 12 vagas

*Com informações da assessoria

