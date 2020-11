SENAI lança cursos online voltados aos interesses do Polo Industrial

Outras mudanças, como a valorização ainda maior dos cursos a distância foram anunciadas pelo diretor regional do SENAI | Foto: Divulgação

Manaus - Em 2021, o SENAI Amazonas, vai apostar mais e mais em cursos voltados aos interesses das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Uma dessas novidades é o curso de operação de drone remoto, que será oferecido já no primeiro semestre do ano que vem e foi apresentado na abertura do Mundo SENAI, nesta sexta-feira, 27, em transmissão ao vivo pelo YouTube, como parte da programação regional do evento.

Outras mudanças, como a valorização ainda maior dos cursos a distância foram anunciadas pelo diretor regional do SENAI, Rogério Pereira, ao abrir o Mundo SENAI.

“A cada nova edição do Mundo SENAI é possível mostrar e oferecer para a população e para o nosso público-alvo que é a indústria, a atuação da instituição no mundo do trabalho, principalmente na educação profissionalizante e na questão da tecnologia e inovação", disse Pereira.

"A competitividade da indústria do Amazonas e do Brasil como um todo, depende muito da qualidade da educação do trabalhador e o SENAI entra para ajudar nesse processo. Então, o Mundo SENAI é uma oportunidade onde abrimos as portas da instituição, com uma série de iniciativas, para que a gente possa mostrar o resultado desse trabalho e este ano de forma online alcançando uma nova dimensão, dado os meios que a tecnologia nos permite”, completou o diretor.

No caso dos drones, essa tecnologia já muito difundida e usada até de forma recreativa, está sendo cada vez mais utilizada comercialmente e pelas indústrias, de acordo com o instrutor da área de mecatrônica e automação, Guido Soprano Machado, que fez a demonstração desses objetos voadores, hoje também conhecidos como VANT – veículo aéreo não tripulado.

“Não se trata de um brinquedo, muito menos de um meio de fazer filmagens aéreas. Na indústria já são usados como observadores e até como organizadores de estoque”, explicou.

No SENAI, o curso de 20 horas de duração, além da parte prática, terá na parte teoria um pouco de legislação porque esses objetos podem estar sujeitos às regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Na demonstração e no curso, o SENAI vai utilizar os modelos menos perigosos, que são os de peso abaixo de 250 gramas.

Depois de acompanhar um voo rasteiro do drone pela área externa na sede do SENAI, no Distrito Industrial, a apresentadora Ludimila Queiroz, como cicerone, levou o público do YouTube à oficina mecânica, onde acompanhou e aprendeu com as dicas sobre os cuidados que se deve ter com o automóvel parado em casa por conta da pandemia – medir o óleo, o combustível ideal para deixar no tanque, checagem da bateria e dos pneus.

Depois seguiu para a oficina de reciclagem, onde acompanhou a técnica de transformar garrafas PET em criativos vasos para plantas, e em seguida para a oficina de customização de roupas, com a instrutora Maria Celeste.

A parte da manhã foi recheada de oficinas mas também de cases de sucesso. O ex-aluno João Victor contou, em vídeo, como o curso de eletroeletrônica que fez, como jovem aprendiz, no SENAI Amazonas, o ajudou a ingressar na empresa Intelbras, onde foi de assistente administrativo a engenheiro industrial.

Durante o Mundo SENAI, o público que se inscreveu na página do evento, no link ficou automaticamente inscrito para participar do sorteio de vagas em quatro cursos oferecidos a partir de 2021 - Manutenção e Higienização de Ar-Condicionado, Costureiro Industrial do Vestuário, Mecânico de Manutenção de Motocicleta e Operador de Máquinas de Marcenaria, e ao brinde oferecido, dez pares de óculos 3D.

O resultado dos sorteios e também do reality SENAI Baker’s serão anunciados no final do evento, às 16h.

