‘Circuito do Trabalho e Empreendedorismo’ ocorre nesta sexta (4) no AM

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realiza o “Circuito do Trabalho e Empreendedorismo” na sexta-feira (04/12), em sua sede. O projeto visa promover o empreendedorismo e a geração de novos pequenos negócios e trabalho por meio da capacitação de pequenos empreendedores na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

O “Circuito do Trabalho e Empreendedorismo” prevê a capacitação de artesãos, empreendedores locais, empreendimentos solidários, trabalhadores manuais, microempreendedores individuais (MEI) e trabalhadores desempregados por meio de cursos profissionalizantes, alcançando o setor produtivo formal, informal e potenciais empreendedores da RMM.

A iniciativa conta com recursos de emendas parlamentares no montante de R$ 3.343.378,22, a serem investidos nos seis municípios beneficiados: Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Iranduba, sendo este o primeiro a receber as ações do programa, no dia 9 de dezembro.

Além do crescimento profissional dos trabalhadores, o projeto visa promover o empreendedorismo, ajudando na preparação dos profissionais, apresentando táticas para enfrentar os desafios encontrados no mercado de trabalho nesse período pós-pandemia.

