Em Manaus, curso pré-vestibular abre vagas para aulas neste sábado (5)

Manaus - Em função da pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi a adiado para janeiro de 2021. A prova será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro e o Enem digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, segundo o Ministério da Educação. Para auxiliar os estudantes, que pretendem alcançar uma vaga nas universidades públicas, uma equipe de professores oferece um curso pré-vestibular neste sábado (05).

A maratona de aulas será ministrada por professores com domínio dos conteúdos, das 8h às 18h, com nove aulas para áreas específicas. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro, no valor de R$ 50,00. Os estudos serão ofertados em parceria com o curso tradicional Equipol.

Segundo o professor de Matemática do preparatório, Cláudio Barros, o grupo de educadores tem experiência nas disciplinas aplicadas, demonstrando um diferencial em relação aos outros cursos. “Somos uma equipe de professores com ampla experiência no mercado, todos qualificados, especialistas e mestres. Não é um curso de um dono, e sim uma equipe pedagógica de peso. Estamos buscando uma mudança no entendimento que se tem de cursinhos em Manaus”, detalha.

Intitulado como Feras (foco, estudo, rendimento, ambição e sucesso), o curso visa aprofundar o conhecimento dos estudantes e aproximá-los da realidade das provas, de acordo com Barros. “Queremos que os alunos tenham o melhor aproveitamento possível, dado que as aulas foram preparadas com questões das bancas específicas para a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e para o Enem”, revela.

As nove aulas serão realizadas na Rua Ferreira Pena, 653, centro de Manaus, das 8h às 18h, a partir deste sábado (5). Para tirar dúvidas, basta entrar em contato pelo 99526-6633. Clique aqui para reservar a sua vaga.

