Cetam realiza provas do processo seletivo neste domingo (5) no AM

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realizará, neste domingo (06/12), as provas do processo seletivo. As vagas são para cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades de ensino a distância (EaD) e ensino presencial. Concorrerão 6.435 candidatos, sendo 3.341 em Manaus e 3.094 no interior do Estado.

Na capital, o Cetam ofertará 1.220 vagas, sendo 650 para cursos técnicos; 330 para especializações técnicas; 80 para cursos EaD; e 160 para especializações técnicas na modalidade de educação a distância. Para os municípios amazonenses serão disponibilizadas 2.120 vagas. Dessas, 1.760 são cursos técnicos; 120 para especializações técnicas; 40 para técnico indígena; 40 para cursos técnicos EaD; e 160 para especializações técnicas em EaD.

A pessoa inscrita no Processo Seletivo deverá acessar o site da Copec para verificar o endereço da prova e horário conforme a localidade onde encontra-se. Na capital, os portões serão fechados às 9h e a aplicação das provas irá até 12h10. Os candidatos deverão ir às provas munido do cartão de confirmação, original da carteira de identidade que permita sua identificação, além de caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

A relação dos cursos ofertados pelo Cetam na capital, os municípios contemplados, bem como demais informações sobre o processo seletivo constam nos editais. Eles estão disponíveis no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br para consulta prévia dos interessados.

Segurança

O Cetam está seguindo o Protocolo de Proteção e Prevenção à Covid-19, baseado no que recomenda a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Sendo assim, todos os candidatos deverão comparecer usando máscaras. Nos locais de prova haverá álcool em gel para a higienização das mãos.

