Fapeam lança edital para estimular empreendedorismo tecnológico

Manaus - Para impulsionar o empreendedorismo e apoiar projetos de inovação tecnológica no Amazonas, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), lançou nesta segunda-feira (30/11) o edital do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Tecnova II), com investimento de R$ 4,2 milhões.

O programa retorna, após sete anos da sua primeira edição, com o intuito de fomentar projetos inovadores associados às oportunidades de mercado nas seguintes áreas: Energias alternativas; Tecnologias da Informação e Comunicação; Construção Naval; Biotecnologia; Biofármacos e Biocosméticos; Produtos e serviços ambientais; Produtos alimentícios com insumos amazônicos; Produtos florestais madeireiros e não madeireiros.

“O Tecnova 2 é um edital de concorrência pública e incentivo ao empreendedorismo de base tecnológica no Amazonas e que contribui para desenvolvimento do nosso estado. Cada edital que lançamos envolve uma série de ações prévias de organização para que chegue até o público-alvo da melhor forma, com o máximo de clareza e detalhes para que o interessado possa concorrer e ter êxito no processo”, destacou a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales.

As propostas selecionadas recebem fomento por meio de subvenção econômica à pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores no estado do Amazonas. Cada projeto poderá receber até R$ 300 mil. Os projetos terão prazo de duração de 18 meses.

A data limite para submissão das propostas é até 14 de janeiro de 2021. As propostas devem ser apresentadas em formulário on-line específico e enviadas, por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível no site www.fapeam.am.gov.br.

Investimento

Ao todo, o novo edital do Programa Tecnova irá destinar R$ R$ 4,2 milhões para o desenvolvimento de atividades de inovação e da competitividade de empresas locais. Desse total, R$ 2,8 milhões são oriundos do Finep, e R$ 1,4 milhão provenientes da Fapeam.

O programa Tecnova II integra a linha de ação 6 da Fapeam “Empreendedorismo de Base Tecnológica e a Consolidação do Ecossistema de Inovação” que apoia novos empreendimentos e apoiar empresas na forma de subvenção econômica para melhoria de processos e obtenção de produtos inovadores.

