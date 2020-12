Bares e casas de shows voltam a funcionar nesta terça-feira (1º) no AM

Restaurantes, que estavam autorizados a funcionar até às 22h, também tiveram seu horário de funcionamento estendido para até 1h | Foto: Divulgação SSP

Manaus - Bares e casas de show voltam a funcionar a partir desta terça-feira (1º). O Governo do Amazonas informa que os estabelecimentos devem obedecer aos mesmos protocolos sanitários já em vigor para o segmento.

As novas medidas foram anunciadas pelo governador Wilson Lima na última quarta-feira (25), durante reunião com representantes do setor de entretenimento e restaurantes, na sede do Governo do Estado, na Compensa.

Entre as medidas, é recomendada a aferição de temperatura na entrada do estabelecimento, bem como a distribuição de álcool em gel em pontos estratégicos e visíveis ao público.



De acordo com as medidas informadas ao Portal Em Tempo , os estabelecimentos poderão funcionar até 1h e devem restringir a ocupação em até 50%, com limite de 500 pessoas, sendo vetada a venda de ingressos e utilização de pista de dança.

Restaurantes, que estavam autorizados a funcionar até às 22h, também tiveram seu horário de funcionamento estendido para até 1h.

