Amazonenses participam da 31° Feira Nacional do Artesanato em BH

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), selecionou 11 artesãos amazonenses da capital e do interior para participar da 31° Feira Nacional do Artesanato, no Expominas, em Belo Horizonte/MG. O evento acontece de 1º a 6 de dezembro e visa valorizar os profissionais da arte que através de suas mãos, retratam as belezas do Brasil.

Acompanhados pela titular da Setemp, Neila Azrak, os artesãos selecionados para participar da feira fazem parte dos Municípios de São Gabriel da Cachoeira, Novo Airão e Manaus, e produzem peças que são referências no Amazonas.

A edição pretende conectar os artesãos com os lojistas de todo o Brasil, da Europa, Ásia, Estados Unidos e toda América Latina. A estimativa é de 140 mil visitantes durante os seis dias de exposição e venda, uma oportunidade para os artesãos se recuperarem dos impactos causados pela pandemia em seus negócios. Durante o evento, será disponibilizado também, a “Ilha do Conhecimento”, um espaço com cursos e palestras sobre o que há de melhor e mais interessante no país. Além da exposição do artesanato, outros segmentos estão presentes, como o turismo e a gastronomia.

De acordo com a secretária titular da Setemp, Neila Azrak, “ver a oportunidade que os nossos artesãos estão tendo em comercializar e mostrar um pouco dos seus trabalhos na primeira feira realizada neste ano, por meio de matérias-primas que ilustram a nossa Amazônia, como a semente de açaí, a jarina, o fio de tucum, o caroço do tucumã e o feltro, não tem preço. Agradeço ao governo do Estado do Amazonas por todo o apoio, para que pudéssemos estar aqui expondo e vendendo nosso artesanato”, disse.

Uma das novidades deste ano é a Feira Virtual, disponibilizada através de uma plataforma inovadora e interativa, onde o internauta poderá conhecer os trabalhos e entrar em contato com todos os expositores presentes. Cada estande será registrado com imagens formando uma visão 360° de cada área.

Importante ressaltar que, na edição deste ano, serão adotadas rigorosas medidas de prevenção à Covid-19, garantindo a segurança do evento que é essencial para a recuperação desse mercado, fonte de renda para mais de 8,5 milhões de brasileiros.

A realização da Feira Nacional do Artesanato, possivelmente será o único evento de artesanato que acontecerá em 2020 no Brasil.

