UFAM divulga concurso público com 25 vagas para professor

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulga a abertura de concurso público destinado ao provimento de 25 vagas do cargo de professor do Magistério Superior. Todas as informações do certame estão contidas no Edital 31/2020. Inscrições podem ser realizadas, somente pela internet, no período de 12 de janeiro a 17 de fevereiro.

São consideradas atividades acadêmicas docentes do Ensino Superior as pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e à transmissão do saber e da cultura.

Vagas

O concurso oferta o total de 25 vagas, todas para o regime de dedicação exclusiva.

Entre as vagas oferecidas para as unidades acadêmicas da capital estão a de Teoria Econômica, para o Departamento de Economia e Análise da Faculdade de Estudos Sociais (FES), para a qual é exigido o doutorado em Economia ou Economia Aplicada ou Ciências Econômicas, com Graduação em Economia ou Ciências Econômicas; a de Engenharia Civil, para a qual é exigido o doutorado em Engenharia Civil e/ou Engenharia de Estruturas, com Graduação em Engenharia Civil e a vaga de Saúde Materno Infantil e/ou Saúde Pública, para a coordenação acadêmica da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM), para a qual é exigido o doutorado em Enfermagem, com Graduação em Enfermagem.

Entre as vagas oferecidas para as unidades acadêmicas fora da sede estão a de Química, para a coordenação acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (Icet), para a qual é exigido o doutorado em Química Orgânica, com Graduação em Química e a de Psicologia da Educação, para a coordenação acadêmica do Instituto de Ciências Sociais. Educação e Zootecnia de Parintins (ICSEZ), para a qual é exigido o doutorado em Educação ou Psicologia, com Graduação em Psicologia.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no período de 12/01/2021 a 17/02/2021, no site da Progesp, no campo "Desenvolvimento de Pessoas", "Concursos e Seleções", "Editais de Concurso", "Magistério Superior".

O valor da inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 180,00, de acordo com o requisito mínimo exigido para a vaga a que o candidato pretende concorrer. O valor deve ser pago pelo candidato de acordo com a titulação prevista no edital para a área a que pretende concorrer e não de acordo com a titulação máxima que efetivamente possui.

Remuneração

A remuneração mensal para a Carreira de Magistério Superior Federal é formada pelo vencimento básico e pela retribuição por titulação. O vencimento básico varia de R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93 e a retribuição por titulação varia de R$ 206,35 a R$ 5.136,99, conforme a titulação do candidato aprovado.

À remuneração, podem ser acrescidas, mediante solicitação do servidor, Auxílio Alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), Auxílio Creche e Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) para dependentes com idade inferior a 06 anos e Vale Transporte, conforme legislação vigente.

Para conferir demais informações sobre o certame, acesse o edital 31/2020.

