Marketing em tempos de crise: como gerar resultados e diminuir custos?

O primeiro ponto a ser observado é que não existe uma forma universal para o marketing, uma vez que são realidades diferentes, em cada negócio. Mas é possível atentar para alguns pontos cruciais para que sua empresa não pare de crescer em meio a crises econômicas.

O professor John Quelch e a pesquisadora Katherine E. Jocz publicaram um artigo na Harvard Business Review sobre Marketing em períodos de recessão. Vamos destacar dois aspectos importantes do artigo.

1 Simplificar o portfólio de produtos ou serviços

É preciso reduzir os custos na produção, nas operações e na divulgação evitando gastos não essenciais em todos os setores da empresa. Selecione com coerência seu MIX de produtos levando em consideração a margem de lucro, trabalhe com um MIX que lhe possibilite ter maior lucratividade. Não tenha em seu estoque mais mercadoria do que seu potencial de venda, lembra-se que ter mercadoria parada pode significar graves problemas a saúde financeira do seu negócio.

2 Preço e promoção.

É natural que em meio a crise as empresas apelem para a tradicional redução de preços afim de incentivar o consumo, mas e necessário alertar que a pratica indiscriminada dessa ação pode acarretar sérios problemas.

Desvalorização da marca e/ou produto: Baixar drasticamente os preços pode gerar uma nova relação com consumidor de forma que após o período de recessão ele não tenha mais interesse em adquirir os produtos pelo preço (maior) antes praticado. Para realizar promoções com maior chances de sucesso, escolha alguns produtos chave, crie mecanismos interessantes que facilitem ao consumidor participar das promoções, evite fazer “uma promoção em cima da outra” dê tempo para que cada ação tenha resultado antes de mudá-la. É importante nesse período possibilitar ao consumidor variedade e flexibilização nas formas de pagamento.

A importância do Marketing Estratégico

É indispensável para sobrevivência de uma empresa o uso de marketing estratégico, saber quais ações são mais eficazes, qual a melhor forma de se comunicar e estabelecer um relacionamento com cliente são essenciais para o crescimento.

Em momentos de crise financeira, citarei duas estratégias fundamentais de menor custo.

Investir em seu público interno

Redução de quadro não e a única ação interna que pode ser feita em períodos de crise. Muito pode ser feito para garantir mais resultados, por exemplo: Treinamento e qualificação de funcionários para estarem aptos as mudanças que o mercado sofreu e proporcionarem um melhor atendimento aos clientes que com a pandemia muitas vezes serão atendidos a distância. Criar ações de endomarketing para valorizar os funcionários bem como aumentar a contribuição interna na captação de novos clientes.

Uma empresa internamente alinhada certamente consegue manter-se forte em períodos de crise.

Marketing Digital

Para fazer valer a premissa da publicidade que afirma: “quem não é visto, não é lembrado”, é preciso manter-se ativo na comunicação com seus clientes. O meio digital facilita muito isso, pois a dinâmica é maior e a velocidade de propagação das informações também. Lembre-se a Presença digital não é mais uma opção, é obrigação para todas as empresas que querem se manter no mercado.

Destaco três pontos importantes para o sucesso no marketing digital:

Presença ativa

Estar em todas as principais redes sociais e garantir que sejam alimentadas e acompanhadas diariamente.

Postagens humanizadas

É verdade que a propaganda é alma do negócio, mas é bem verdade que a maioria dos clientes odeia propaganda. Por isso se faz necessário que utilize uma comunicação mais humana, mais próximas, que possibilite criar uma relação com o cliente ao expor os produtos e/ou serviços.

Ações de engajamento

Tão importante quanto postar conteúdo nas plataformas digitais, é interagir com os clientes, tirar duvidas e até mesmo anotar observações e críticas.

Quando uma empresa prioriza a comunicação digital com seus clientes ela aumenta consideravelmente seu potencial de crescimento.

