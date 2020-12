Idam inicia projetos de Pró-mecanização e Pró-calcário

Foram contratados seis projetos, com 26 hectares e atendendo seis produtores do município, pertencentes às comunidades Ramal do Paulista, Serra do sol, PA Canoas, PA Uatumã e AM 240 (estrada de Balbina). | Foto: Divulgação

Manaus – O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) iniciou, os trabalhos de mecanização dos projetos de Pró-mecanização e Pró-calcário no município de Presidente Figueiredo na manhã de hoje (0).

Foram contratados seis projetos, com 26 hectares e atendendo seis produtores do município, pertencentes às comunidades Ramal do Paulista, Serra do sol, PA Canoas, PA Uatumã e AM 240 (estrada de Balbina).

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Presidente Figueiredo, Luiz Aldiney, os trabalhos de mecanização são de grande importância para o município. “Considerando-se que nas áreas mecanizadas a produtividade pode triplicar, além de evitar o desmatamento, ficando mais fácil de realizar os tratos culturais e, principalmente, recuperar as áreas degradadas, contribuindo de forma efetiva para uma produção sustentável”, informa o gerente.

Ele informa ainda que além desses novos projetos, o Idam acompanha outros 29 que foram implantados no município, incluindo projetos de Pró-mecanização que garantem ao produtor benefícios de 85% e 50%, no caso do Pró-calcário, na forma de abatimento sobre o valor do empréstimo após a conclusão do projeto. “Os produtos oriundos desses plantios são vendidos em Presidente Figueiredo, nas feiras e supermercados da capital, na merenda escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com doação simultânea”, explicou o gerente.

Programas – O Programa de Pró-Mecanização é uma linha de crédito subvencionada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado de Produção Rural (Sepror), conforme o termo de convênio n° 04/2015 (Sepror/Agência de Fomento do Estado Amazonas – Afeam e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – Idam), com vigência até 2020.

O Pró-Calcário é um programa voltado para a correção da acidez do solo através da adição de calcário. Juntamente a isso, o Governo do Estado também tem trabalhado para que o setor primário tenha mais máquinas e equipamentos, a fim de aumentar a produtividade.

