Manaus Previdência mantém certificação ISO 9001

Manaus - Com trabalho criterioso, que tornou a capital do Amazonas referência em gestão previdenciária para o país, na gestão Arthur Virgílio Neto, a Manaus Previdência conquistou nesta quarta-feira (2), a manutenção do selo NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade, cujo escopo é concessão, manutenção e revisão de benefícios (aposentadorias e pensões) para servidores públicos do município e seus dependentes. A certificação foi concedida após dois dias de auditoria realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.

“Saímos de um déficit de mais de R$ 3 bilhões, herdados em 2013, para uma carteira superior a R$ 1 bilhão aplicados em fundos rentáveis. Podemos dizer que os servidores municipais possuem a segurança de garantia de suas aposentadorias, sem qualquer risco, e os prêmios e reconhecimentos que conquistamos atestam o excelente trabalho desenvolvido pela equipe da Manaus Previdência, um órgão autônomo”, destacou o prefeito Arthur Neto.

A diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, disse que a manutenção da certificação é mais uma etapa vencida de um processo construído ao longo da gestão do prefeito Arthur. “A manutenção da certificação ISO 9001:2015, da Manaus Previdência, comprova a maturidade da gestão previdenciária no município. Sob o comando do prefeito Arthur, evoluímos muito na governança e qualidade dos serviços. Isso proporciona a satisfação dos nossos segurados, o reconhecimento dos órgãos de controle e RPPSs (Regimes Próprios de Previdência RPPS) do Brasil, que consideram a Manaus Previdência referência nacional”, explicou Benayon.

A checagem dos procedimentos da Manaus Previdência abrangeu setores imprescindíveis para o atendimento do escopo da ISO: presidência, diretorias, assessoria técnica, procuradoria jurídica, setores de atendimento e concessão de benefícios, para verificação do funcionamento do sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos normativos.

A auditoria foi realizada nos dias 1º e 2 de dezembro, na sede da Manaus Previdência, com reuniões de abertura e encerramento realizadas por videoconferência, com a participação de todos os servidores da autarquia. A auditoria foi executada pelo auditor Heitor Augusto de Alencar, que também é responsável por elaborar e enviar o relatório à empresa certificadora, para que seja validada a manutenção da certificação.

A Manaus Previdência apresentou evidências que confirmaram a efetiva manutenção do sistema de gestão, tais como: documentação consistente; equipe tecnicamente capacitada e liderança participativa, como enfatizou o auditor Heitor Augusto de Alencar. “A auditoria percebeu um nível de organização na Manaus Previdência pouco visto no setor público, principalmente na Procuradoria Jurídica. Além da participação da alta direção, da liderança e da assessoria técnica muito competente, percebi que a autarquia tem uma estrutura de gestão muito sólida que demonstra uma maturidade muito grande dentro do Sistema ISO”, elogiou o auditor.

Premiações

No começo de outubro, a Manaus Previdência obteve a certificação do governo federal de primeiro RPPS de capital ao alcançar o Nível IV do Pró-Gestão, o maior em gestão previdenciária. Já nesta quinta-feira, 2/12, a autarquia receberá, em Fortaleza (CE), o Prêmio Destaque Brasil de Investimentos na categoria (3) três, acima de 5.000 ativos, realizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem). O prêmio reconhece as melhores práticas de Gestão dos Investimentos dos RPPS

Esses prêmios, somando-se a outros conquistados pela autarquia municipal nos últimos anos, reconhecem o trabalho de reestruturação desenvolvido pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto no órgão.

