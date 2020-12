Idam e Ifam atuam em melhoramento genético de bovinos em Itacoatiara

O local possui aproximadamente 120 novilhas aneloradas com idade entre 2 e 3 anos | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio das unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam) de Itacoatiara e do distrito Novo Remanso, e da Gerência de Apoio à Produção Animal (Gepan) do Idam, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas campus Itacoatiara (Ifam), tem contribuído com o trabalho de melhoramento genético de bovinos por meio de inseminação artificial.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , o trabalho está sendo realizado no sítio Três Irmãos, localizado no Km 09 da estrada do Engenho, em Itacoatiara. O local possui aproximadamente 120 novilhas aneloradas com idade entre 2 e 3 anos.

Durante o exame ginecológico e exame de ultrassom realizado nas fêmeas, no último dia 23, foram selecionadas 77 que estavam aptas para serem inseminadas.

O médico veterinário e gerente da unidade local do Idam em Itacoatiara, Jaderson Weiller, explica que será feito o cruzamento industrial, sendo utilizado o sêmen de bovinos da raça Aberdeen Angus em fêmeas Nelore.

O trabalho é pioneiro no município | Foto: Divulgação

“Nosso objetivo é mostrar aos produtores da região as vantagens do melhoramento genético, acompanhando o peso dos bezerros nascidos até o dia do abate, pois animais melhorados geneticamente alcançam peso de abate com até 18 meses de idade, com uma qualidade de carcaça bem superior, enquanto os animais de nossa região são abatidos em média com 36 meses”, disse Weiller.

Ele afirma ainda que o trabalho é pioneiro no município, e a parceria com o Ifam surgiu devido ele ser o único profissional que trabalha na área de reprodução animal na região. E, neste ano, no mês de dezembro, o protocolo hormonal da IATF e a inseminação serão executados nas fêmeas do produtor parceiro.

O Idam auxilia na parte técnica, na expertise, com equipamentos veterinários, promovendo o diálogo com parceiros que também investem no trabalho e assistência técnica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 11 milhões