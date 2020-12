Seduc-AM começa atendimento a aprovados em concurso

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciará, na próxima quarta-feira (09/12), o atendimento aos 1.174 convocados do Concurso Público da pasta, realizado em 2018. | Foto: Divulgação/Seduc-AM

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciará, na próxima quarta-feira (09/12), o atendimento aos 1.174 convocados do Concurso Público da pasta, realizado em 2018.



A apresentação é referente às duas últimas nomeações feitas pelo governador Wilson Lima, que anunciou, nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a convocação de professores, pedagogos e profissionais de apoio à Educação (administrativos) para atuação em Manaus e nos demais 61 municípios do Amazonas.

A apresentação dos candidatos acontecerá na sede da Secretaria de Educação, localizada na rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2, conforme o cronograma disponibilizado no link www.educacao.am.gov.br/concurso-publico-2018.

O atendimento será realizado em dois turnos (matutino e vespertino), por ordem de chegada.

Após a entrega da documentação, o profissional será avisado sobre quando deve retornar à sede para a sua lotação. Esse procedimento será feito por ordem de classificação do candidato.

Inicialmente, deverão se apresentar os aprovados para atuação na capital, com atendimento agendado para encerrar no próximo dia 14 de dezembro. A seguir, é a vez dos candidatos que assumirão cargos em municípios do entorno de Manaus, entre os dias 15 e 16. A data do dia 17 ficou reservada para o atendimento dos retardatários.

A Secretaria de Educação reforça que, durante a apresentação dos profissionais, deverão ser obedecidos os protocolos de segurança em saúde estipulados pela pasta, como o uso obrigatório de máscara (cobrindo corretamente a boca e o nariz) e o respeito às sinalizações de distanciamento social.

Interior

O atendimento aos aprovados dos demais municípios do interior iniciará no dia 4 de janeiro de 2021, com encerramento no dia 8 do mesmo mês. A data de 11 de janeiro ficou reservada para a apresentação dos candidatos retardatários desse grupo específico.

