Sine Manaus oferta 27 vagas de emprego para sexta. Confira:

Manaus: A Prefeitura de Manaus oferta 27 vagas de emprego, por meio do cadastro do Sine Manaus, em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 4/12. Devido à pandemia da Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.



O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado precisa validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, deve-se acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

5 vagas – Servente de Obras – Contrato Intermitente (Temporário)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de atuação e desejável “NR 33” espaço refinado – teciclagem e “NR35” trabalho em altura. Contrato Intermitente com duração de um a três meses.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras – Contrato Intermitente (Temporário)”

13 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter conhecimento em Informática e Pacote Office. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” ou “B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento das zonas da cidade de Manaus, ter disponibilidade de horário. Desejável possuir carro ou moto própria.

Enviar currículo com o assunto “Instalador de TV a Cabo”

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização, de acordo com as normas de segurança e qualidade, realizar troca e limpeza e filtros, ajustes e troca e correias, carga de gás refrigerante, limpeza de dutos, serpentinas, rondas diárias e manutenções em casas de máquinas junto ao técnico de refrigeração.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato necessita ter experiência em vendas de material de construção.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de operador de empilhadeira e ter experiência com empilhadeira elétrica;

Atividades – preparar a movimentação de carga e as movimentar, organizar a carga e armazenar de acordo com o prazo de validade do produto.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Empilhadeira”

2 vagas – Instalador e Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário na função;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento das zonas da cidade de Manaus;

Atividades – instalar, limpar e realizar a assistência técnica em purificadores e bebedouros de água. Entregar os equipamentos em rotas e atender ao público presencial na residência do cliente.

Enviar currículo com o assunto “O Instalador e Técnico de Purificador de Água”

4 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em solda “Mig”, montagem de esquadrias e grades;

Atividades – o candidato irá confeccionar, reparar e instalar em chapas de metal.

Enviar currículo com o assunto “Serralheiro”

