Mega-sena acumula e sorteia R$ 11 milhões neste sábado (5)

O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50 | Foto: Divulgação

A Mega-Sena acumulou e pode pagar um prêmio estimado em R$ 11 milhões neste sábado (5/12) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.324. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega-Sena, os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 12,7 mil no primeiro mês de aplicação. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Loteca

Acumulada há sete concursos, a Loteca pode pagar R$ 5,7 milhões nessa segunda-feira (7) para quem acertar os 14 palpites. Caso saia, será o maior prêmio da história da modalidade, que teve o primeiro concurso realizado em 18 de fevereiro de 2002.

A Loteca atrai amantes do futebol que gostam de dar palpites sobre os resultados das partidas. Para apostar, basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas para cada partida. A aposta de R$ 3,00 dá direito a marcar um palpite a mais em uma das 14 partidas.

Os concursos da Loteca são realizados semanalmente, referentes a partidas realizadas no sábado e domingo, e os resultados divulgados às segundas-feiras. A cada semana, são selecionadas 14 diferentes partidas. Atualmente, entram na grade jogos do Campeonato Brasileiro, séries A, B e C e partidas internacionais, como jogos dos campeonatos espanhol, italiano e inglês, por exemplo.

As apostas do concurso 911 iniciaram na quarta-feira (2) e encerram às 14h do sábado (5). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA.

