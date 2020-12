Manaus conquista 1º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos

Para o prefeito Arthur, os grandes vencedores com a Manaus Previdência reestruturada e superavitária são os próprios servidores municipais | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A capital amazonense se consagrou no topo da Previdência do país nesta quinta-feira, 3/12, com a conquista do primeiro lugar, na categoria 3, do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, no Centro de Eventos do Ceará, em cerimônia na capital Fortaleza. O prêmio, que reconhece as melhores práticas de Gestão dos Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência (RPPS), foi entregue à Prefeitura de Manaus, com a diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, representando o prefeito Arthur Virgílio Neto.

“Vamos entregar Manaus ao próximo gestor com a melhor Previdência do país, reconhecida nacionalmente. A conquista de mais esse prêmio nos orgulha do trabalho iniciado em 2013, quando saímos de um déficit de mais de R$ 3 bilhões, para uma carteira superior a R$ 1 bilhão aplicados em fundos rentáveis. Os prêmios atestam o excelente trabalho desenvolvido pela equipe da Manaus Previdência. Recentemente, ganhamos a certificação Nível IV do Pró-Gestão, a única capital do país a alcançar a marca e, agora, ganhamos mais um importante prêmio nacional”, destacou o prefeito.

A realizadora do evento, Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), dividiu as instituições em três categorias, conforme o número de servidores ativos. A categoria 1, corresponde a até mil servidores ativos, a categoria 2 de mil a 5.000 ativos e a categoria 3, acima de 5.000 ativos. A Manaus Previdência venceu na categoria que contempla as maiores cidades.

Para o prefeito Arthur, os grandes vencedores com a Manaus Previdência reestruturada e superavitária são os próprios servidores municipais e o contribuinte, que recebe mais qualidade de vida com o retorno do equilíbrio financeiro do município.

“Quero parabenizar o servidor, porque o perigo de não receber o que é dele acabou, e que isso fique no passado. Além disso, junto com o ajuste das nossas contas públicas e com tudo que temos feito de estratégico dentro do programa ‘Manaus 2030’, conseguimos acesso amplo à banca de financiamentos nacionais e internacionais, para fazermos tantas obras como estamos fazendo”, observou o prefeito.

Os resultados alcançados com a previdência manauara nos últimos anos, recebedora de prêmios de excelência em gestão, é a coroação do objetivo estipulado no “Planejamento Estratégico Manaus 2030” de elevar o padrão da eficiência da gestão municipal, e tornar sustentável a Previdência municipal. Essa é a prova de que, com planejamento em longo prazo, os objetivos podem ser alcançados, realizando ações continuamente.

“Esse trabalho de recuperação dos ativos, de reestruturação de governança corporativa, é que fez com que a Manaus Previdência alcançasse o nível 4 do Pró Gestão, a certificação da ISO 9001/2015 e fosse referência nacional para os outros regimes próprios. A participação nesse prêmio, e o primeiro lugar, significa austeridade da gestão do prefeito Arthur na previdência”, comentou a diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon. “Mesmo diante da pandemia, não desanimamos e conseguimos cumprir todas as nossas metas traçadas para 2020, alcançando êxito e tantas conquistas, principalmente nesse segundo semestre”, complementou.

Prêmios e certificações em 2020

No começo de outubro, a Manaus Previdência também obteve a certificação do governo federal de primeiro RPPS de capital ao alcançar o Nível 4 do Pró-Gestão, o maior em gestão previdenciária, somando-se a outros prêmios conquistados pela autarquia municipal, reconhecendo o trabalho de reestruturação desenvolvido pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto no órgão.

Na quarta-feira (02/12), um dia antes de receber o prêmio na capital do Ceará, a Manaus Previdência foi mais uma vez certificada na NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade, cujo escopo é concessão, manutenção e revisão de benefícios (aposentadorias e pensões) para servidores públicos do município e seus dependentes.

A diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, explicou que a recertificação é mais uma etapa vencida de um processo construído ao longo do tempo para melhorar a governança da autarquia. “A manutenção da certificação ISO 9001:2015, da Manaus Previdência, comprova a maturidade da gestão previdenciária de Manaus. Sob o comando do prefeito Arthur, evoluímos muito na governança e qualidade dos serviços. Isso proporciona a satisfação dos nossos segurados, o reconhecimento dos órgãos de controle e RPPS’s de todo Brasil, como referência nacional em gestão”, avaliou.

