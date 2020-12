1º Encontro de Empreendedorismo e Inovação conta com novos projetos

Durante os dois dias de evento, a equipe da Sedecti fez networking com os principais Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de Manaus | Foto: Divulgação/Sedecti

Manaus - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) esteve presente no 1º Encontro de Empreendedorismo e Inovação da Amazônia – BIO & TIC no Desenvolvimento da Região, realizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e Associação Polo Digital de Manaus (APDM), na quarta (02/12) e na quinta-feira (03/12), em Manaus.

A equipe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice) da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Sedecti esteve presente nos dois dias do evento, expondo os principais projetos da pasta, como o Distrito Bioagroindustrial da Amazônia Polo Rio Preto da Eva (Bio Darpe), o projeto Amazonas Mais Verde, entre outros.

“Nossa equipe explicou para a sociedade em geral o que a Sedecti está fazendo para também dar alternativa e acrescentar outros vetores econômicos à nossa matriz da Zona Franca de Manaus. O espaço foi muito bem visitado, e aproveitamos para divulgar os avanços e o potencial que são os incentivos fiscais, além de divulgar os avanços da Ciência e Tecnologia (C&T) no estado do Amazonas”, destacou o secretário executivo de Desenvolvimento, Renato Mendes Freitas.

Durante os dois dias de evento, a equipe da Sedecti fez networking com os principais Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de Manaus e prestou informações para startups colocando-se à disposição e oferecendo atenção especial do Departamento de Atração de Investimentos para os produtos que podem receber incentivos fiscais.

“A ideia é fazer com que esses produtos ganhem competitividade e escala de produção e que possam ser introduzidos no mercado nacional e até internacional. Muitas dessas startups que vimos no evento, têm potencial de exportação”, enfatizou o secretário Renato.

Evento

O 1º Encontro de Empreendedorismo e Inovação da Amazônia – BIO & TIC no Desenvolvimento da Região aconteceu no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), localizado no Distrito Industrial I, em Manaus. O evento reuniu mais de 40 institutos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e startups, que apresentaram vários projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) durante os dois dias de evento.

