Governo do AM investe R$3.3 mi em projeto de capacitação profissional

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), realizou na tarde desta sexta-feira (04/12), o lançamento do Circuito de Trabalho e Empreendedorismo. O projeto, que tem como objetivo estimular a criação de novos negócios por meio da capacitação de pequenos empreendedores, conta com um investimento na ordem de R$ 3.343.378,22 e contemplará seis municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

O lançamento ocorreu na sede da pasta, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Na ocasião, representando o Governador do Estado Wilson Lima, a secretária-executiva da Setemp, Neila Azrak, destacou os desafios do projeto e salientou a importância dos investimentos na capacitação profissional para a geração de emprego e renda no estado.

"É importantíssima essa questão da qualificação porque isso traz esperança, oportunidade de emprego a centenas de pessoas que estão passando por essa pandemia, que estão buscando uma qualificação pra ter direito e oportunidade e almejar uma vaga de emprego", destacou Azrak.

O projeto prevê a capacitação de artesãos, empreendedores locais, empreendimentos solidários, trabalhadores manuais, microempreendedores individuais (MEI) e trabalhadores desempregados por meio de cursos profissionalizantes, alcançando o setor produtivo formal, informal e potenciais empreendedores.

O circuito deve contemplar diretamente cerca de 5 mil amazonenses com ações nos municípios de Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Iranduba, tendo início já no dia 9 de dezembro.

"Dia 9 nós iniciaremos em Presidente Figueiredo e Iranduba. Nós teremos 2 stands atendendo, serão 5 cursos por dia, em dois municípios simultaneamente. Dentro desta tenda gigante haverá vários cursos simultâneos, vários instrutores, palestras, oficinas, então será muito bom para todos os municípios", explica a secretária.

Representando o município de Rio Preto da Eva, um dos contemplados na primeira edição do circuito, a secretária de assistência social Neila Souza vê com otimismo o projeto do Governo do Amazonas e projeta uma alavancada de empregos no interior.

"Nesse período de pandemia a gente passou por muitas intempéries, principalmente na questão de trabalho e renda, o interior no geral. E vindo essa questão do investimento do estado, através dessa emenda parlamentar, com certeza vai ser de bom grado para o nosso município, porque vamos trabalhar a geração de emprego e renda", avalia.

