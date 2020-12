Mondial compra fábrica da Sony e competirá no mercado de TV'S

| Foto: Mondial/Divulgação

A empresa nacional, Mondial, anunciou a compra da fábrica Sony, em Manaus. O foco da empresa será a produção de aparelhos televisores , micro-ondas e ar-condicionados, fazendo frente a marcas conhecidas no ramo de eletrodomésticos.



Em setembro deste ano, a empresa japonesa, Sony, revelou que iria encerrar sua produção no Brasil, depois de mais de 45 anos em atividade. O término das produções estavam programados para março de 2021, e seus produtos seriam vendidos até o fim do primeiro semestre.

Com a aquisição da fábrica, a Mondial planeja expandir a fabricação de produtos da linha marrom, como TV's e equipamentos de áudio e vídeo. A empresa brasileira enfrentará a concorrência de empresas já consolidadas no mercado, como a Samsung, da Coréia do Sul.

Giovani Marins Cardoso, sócio fundador da Mondial, revelou que a empresa se prepara para fazer em seis meses, o que previam realizar em três anos.

Com a saída da Sony, cerca de 200 funcionários serão desligados, porém, a marca brasileira afirma que os trabalhadores podem continuar sendo funcionários da fábrica, se passarem no processo seletivo para contratação.

A Mondial assume a fábrica em fevereiro de 2021, quando iniciará sua nova fase de produções. Atualmente, a empresa é líder do mercado, em venda de eletroportáteis, faturando cerca de três bilhões ao ano.

*Com informações do Tecnoblog

Leia mais:

1° Encontro de empreendedorismo e inovação conta com novos projetos

Quem recebeu auxílio de forma irregular terá que devolver; veja a lista