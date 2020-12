Confira data de pagamento da última parcela do auxílio emergencial

| Foto: Divulgação

A última parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) começa a ser paga na próxima quinta-feira (10) para os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF).

O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa. A única diferença em dezembro é o fato de o calendário ter sido antecipado por conta das festas de fim de ano.

Na quinta-feira (10), a Caixa Econômica Federal (CEF) paga os beneficiários com NIS de final 1 e assim por diante, sempre em dias de semana, até a quarta-feira (23).

Nascidos em

Quantos recebem

Crédito em conta

Saques em dinheiro e transferências

janeiro

3,4 milhões de pessoas

22 de novembro

19 de dezembro

fevereiro

3,1 milhões de pessoas

23 de novembro

19 de dezembro

março

3,5 milhões de pessoas

25 de novembro

4 de janeiro

abril

3,4 milhões de pessoas

27 de novembro

6 de janeiro

maio

3,5 milhões de pessoas

29 de novembro

11 de janeiro

junho

3,4 milhões de pessoas

30 de novembro

13 de janeiro

julho

3,4 milhões de pessoas

02 de dezembro

15 de janeiro

agosto

3,4 milhões de pessoas

04 de dezembro

18 de janeiro

setembro

3,5 milhões de pessoas

06 de dezembro

20 de janeiro

outubro

3,5 milhões de pessoas

09 de dezembro

22 de janeiro

novembro

3,3 milhões de pessoas

11 de dezembro

25 de janeiro

dezembro

3,3 milhões de pessoas

12 de dezembro

27 de janeiro





E para quem não é do Bolsa Família?

Os pagamentos para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, seguem o calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania.

Ciclo 5